Агентство развития Норильска проложило «Маршрут года»

Экспертный совет премии «Маршрут года» рассмотрел 65 проектов из девяти регионов Сибирского федерального округа. Победителей определяли в 26 номинациях.Лучшим спортивным маршрутом признан X-WATERS Plateau Putorana, презентованный Агентством развития Норильска.

Первый и единственный в своём роде плавательный кэмп в Заполярье организуют во время подготовки и проведения этапа чемпионата мира по плаванию на открытой воде, рассказала экспертам премии Анжела Ткаченко, специалист АРН по развитию туризма. Располагается кэмп на фьордовом озере Лама, температура воды на поверхности которого редко поднимается выше +6 градусов по Цельсию в самые жаркие июльские дни. Лама – жемчужина плато Путорана, признанного объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Вдали от цивилизации, в краю тысячи озер и водопадов участники кэмпа могут полностью сосредоточиться на насыщенной спортивной и туристической программе кэмпа.

Спортивная программа включает в себя лекции по холодовому плаванию, обучение методикам дыхания, пробные погружения под наблюдением врача и, как финал, заплыв на выбранной дистанции: 50, 100, 1000 или 1852 метра. Экскурсионная программа кэмпа включает трекинговые и фототуры к живописным водопадам и вершинам плато, с которых открываются поистине космические пейзажи.

Премия «Маршрут года» была учреждена в 2014 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристических маршрутов и экскурсионных программ. За восемь лет на конкурс было заявлено свыше 2700 проектов из 85 регионов страны. Презентованный АРН маршрут получил право на участие в общенациональном финале премии, который вскоре пройдёт в Уфе.