МАУ ИЦ «Норильские новости»

Агентство развития Норильска совместно с «Заповедниками Таймыра» запускают новый проект

Агентство развития Норильска совместно с «Заповедниками Таймыра» запускают новый проект

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Агентство развития Норильска совместно с «Заповедниками Таймыра» запускают новый проект

Проект в рамках продвижения экологического туризма на территории туркластера «Арктический» нацелен на сохранение редких видов птиц и популяризации бёрдвотчинга.

Агентство развития Норильска совместно с «Заповедниками Таймыра» запускают новый проект

Бёрдвотчинг, или наблюдение за птицами, как хобби зародился ещё в викторианской Англии. Также бёрдвотчинг - это учёт птиц. И даже если вы подкармливаете на окошке птиц, а потом считаете, какие прилетели, то вас уже можно назвать бёрдвотчером.

Проект стартует с цикла научно-популярных лекций про пернатых полуострова. И уже 30 мая состоится первая лекция, которую проведёт Михаил Бондарь, заместитель директора по научной работе и экологическому просвещению Объединённой дирекции заповедников Таймыра. Он расскажет слушателям о редких видах гусеобразных Таймыра, об их образе жизни и повадках.

Лекция состоится по адресу: ул. Комсомольская, 33а, 3-й этаж, холл. Начало в 14.00.

Регистрация уже открыта: https://arnorilsk.timepad.ru/event/1656108/.

Фото из открытых источников
26 мая в 10:21 330
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