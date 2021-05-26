Агентство развития Норильска совместно с «Заповедниками Таймыра» запускают новый проект

Бёрдвотчинг, или наблюдение за птицами, как хобби зародился ещё в викторианской Англии. Также бёрдвотчинг - это учёт птиц. И даже если вы подкармливаете на окошке птиц, а потом считаете, какие прилетели, то вас уже можно назвать бёрдвотчером.

Проект стартует с цикла научно-популярных лекций про пернатых полуострова. И уже 30 мая состоится первая лекция, которую проведёт Михаил Бондарь, заместитель директора по научной работе и экологическому просвещению Объединённой дирекции заповедников Таймыра. Он расскажет слушателям о редких видах гусеобразных Таймыра, об их образе жизни и повадках.

Лекция состоится по адресу: ул. Комсомольская, 33а, 3-й этаж, холл. Начало в 14.00.

Регистрация уже открыта: https://arnorilsk.timepad.ru/event/1656108/.