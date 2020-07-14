Аисты перелетают… На Градостроительном совете приняли два новых проекта

В повестке заседания – два вопроса: благоустройство большой парковки в Оганере, у Перинатального центра и Городской больницы №1, а также - территории у общего центра обслуживания «Норникеля».

Облагородим Горбольницу

Долгое время площадка перед Городской больницей №1 была занята строительным материалом для возводимого там перинатального центра. После открытия нового медучреждения, территорию зачистили, и вскоре она превратится в большую автомобильную парковку с зоной отдыха. Заказчик проекта - управление «Норильскавтодор». Стоимость - 37 миллионов рублей. Общая площадь благоустройства – 6200 квадратных метров. В неё входят: автостоянка – 4800 квадратов, зона отдыха -380 квадратов и автобусный перрон с пешеходным переходом для перинатального центра - 160 квадратов.

Автостоянка рассчитана на сто автомобильных мест, в том числе 10 - для маломобильных групп. Один закрытый въезд, пять выездов, леерное ограждение и центральное освещение парковки.Автобусную остановку оснастят стандартным холодным павильоном на основе поликарбонатного каркаса. А зона отдыха станет новым приютом для скульптуры «Аисты», которую перевезут от старого родильного дома.

Прогулочную территорию облагородят вазонами, скамейками и урнами.

Работы поделены на два этапа. В этом году сменят грунт, уложат щебёночно-песочное слой-основание и начнут бетонные работы: обрамление самой парковки, пешеходной зоны и автобусной остановки. Также установят столбы освещения и семейку у «Аистов». А асфальтировку стоянки, разметку и монтаж леерного огражденияоставят на следующий год.

«Норникель» - общий центр

Второй рассмотренный Градсоветом проект - благоустройство территории, прилегающей к административному зданию «Норникель» - общий центр обслуживания» на Ленинском проспекте, 41. В дизайн-проекте предусмотрены паркинг, зона отдыха, скверы с малыми архитектурными формами, детская площадка, пешеходные указатели, пожарный проезд, учтены освещение и озеленение территории.

Коллекторы, находящиеся на участке, решено не переносить, а скрыть их с помощью габионов - это конструкции из решетчатого камня, использующиеся в ландшафтном дизайне. Также запланированы десять парковочных мест у центрального входа и девять -на дворовой территории. Для озеленения планируется использовать северные растения.

Члены Градостроительного совета назвали проект современным и интересным. Но попросили предусмотреть расширение количества парковочных мест - поток посетителей центра обслуживания высок, и в часы пик там может скапливаться большое количество транспорта, преграждающего друг другу проезд. Проект с учётом вышеуказанных доработок был единогласно принят.