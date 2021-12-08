«Аэрохимфлот» планирует создать специальный арктический лётный отряд

Представители альянса отметили, что на первом этапе в отряде будут задействованы самолеты Ан-2 и Ан-3Т, оборудованные колёсным и лыжным шасси, а также гидросамолёты. Проверенные временем воздушные суда хорошо приспособлены для работы в Арктике: они устойчивы к холодам, надёжны в эксплуатации и способны приземляться практически на любой тип грунта и лёд, в том числе на дрейфующие льдины, что особенно важно с точки зрения задач, которые им предстоит выполнять в Заполярье. В «Аэрохимфлоте» уверены: самолёты альянса способны удовлетворить растущий спрос на услуги лёгких воздушных судов в Арктической зоне, а также участвовать в операциях по осуществлению Северного завоза в отдалённые районы Арктики.

Отдельное внимание при формировании отряда будет уделено развитию компетенций и подготовке кадров для высоких широт. В «Аэрохимфлоте» трудятся пилоты с большим стажем работы в условиях Крайнего Севера.

Ранее в этом году альянс начал проектировать учебный ледовый аэродром в Красноярском крае. Разрабатывается типовая программа для подготовки пилотов к полётам в условиях Арктики, которая будет реализовываться в том числе в отраслевом авиационном учебном центре, созданном под эгидой «Аэрохимфлота», сообщили в Проектном офисе развития Арктики (ПОРА).

- Данная инициатива имеет немалую важность в контексте развития малой авиации в Арктической зоне. Ведь малая авиация — один из факторов повышения транспортной связанности в наиболее отдалённых уголках российской Арктики, не имеющих круглогодичного сообщения с Большой землёй, — добавили в ПОРА.