МАУ ИЦ «Норильские новости»

Аэропорт Норильск в скором времени начнёт выполнять международные рейсы

Аэропорт Норильск в скором времени начнёт выполнять международные рейсы

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Аэропорт Норильск в скором времени начнёт выполнять международные рейсы

Аэропорт Норильск в скором времени начнёт выполнять международные рейсы

На интернет-портале правовой информации уже опубликовано соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Открыть аэропорт Норильск (Алыкель) для выполнения международных полётов воздушных судов и установить в нём воздушный грузопассажирский, работающий на нерегулярной основе, многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации», – говорится в документе.

Аэропорт в Норильске был открыт в 1950 году. Он был построен на базе бывшего военного аэродрома, с которого осуществлялись грузовые и пассажирские перевозки для воинских частей севера Красноярского края. Аэропорт является единственной связью севера нашего региона с другими регионами России. В 2019 году ему присвоили имя Николая Урванцева.

Фото Владимир Макушкин
31 января в 11:10 480
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