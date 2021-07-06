Аэропорт «Норильск» начнёт работать в новом режиме

Теперь аэропорт будет оправлять и принимать самолёты ежедневно. И уже на этой неделе впервые за долгое время в воскресенье будут выполнены рейсы в Москву и Красноярск, что весьма удобно в сезон отпусков.

В 08.30 по-местному времени самолёт отправится по маршруту Норильск — Москва, а в 11.20 — из Норильска в Красноярск. Обратные рейсы из Москвы будут осуществляться в ночь с субботы на воскресенье, а из Красноярска — в 07.25.

Стоимость билетов на дополнительные рейсы из Норильска, так же, как и на рейсы основной программы полётов, — фиксированная.