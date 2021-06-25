Аэропорт «Норильск» передал в дар Дудинке самолёт Ан-24РВ, который станет изюминкой «Сквера Авиаторов»

Осенью прошлого года в адрес аэропорта «Норильск» поступило письмо от администрации Дудинки с предложением передать им самолёт Ан-24РВ для создания «Сквера Авиаторов», на что мы с радостью согласились. Подобные скверы есть по всей стране, и нам — всему аэропорту «Норильск» — очень приятно, что подобные инициативы появились и на Таймыре. Это память о людях, покорявших северные воздушные трассы, и тех, благодаря кому профессия авиатора стала на севере будничной.

Турбовинтовой самолёт Ан-24РВ с регистрационным номером RA-46531 был получен Норильским авиаотрядом в конце 1990-х годов и эксплуатировался в рамках заданий Норильского авиапредприятия, выполняя рейсы в Диксон, Хатангу, Шушенское и Красноярск. В отличие от старших собратьев Ан-26, имевших грузовое или же смешанное назначение, этот борт всегда использовался исключительно для перевозки людей. Он был рассчитан на 48 пассажиров — 12 рядов по четыре кресла, экипаж состоял из четырёх–пяти человек. Его грузоподъёмность — 6,5 т, крейсерская скорость — 460 км/ч, максимальная высота полёта — 7700 метров, максимальная дальность — 1850 км, длина — 23,53 м, размах крыла — 29,20 м. Для взлёта этому самолёту требуется полоса длиной всего 850–1000 метров.

Этой зимой были отстыкованы и направлены в Дудинку крылья самолёта и киль. А для перевозки основной части фюзеляжа были созданы специальные ложементы — часть системы крепления груза на платформе трала. Вымерялось всё, вплоть до общей высоты самого трала и ложементов, чтобы самолёт смог преодолеть сложный путь до Дудинки, благополучно минуя эстакады и опоры ЛЭП, установленные вдоль дороги. Кроме того, была изготовлена специальная траверса — рама для погрузки и разгрузки судна на прицеп трала. Всё оборудование изготавливалось индивидуально по уникальным размерам силами «Норильскникельремонта». А технику для погрузки и транспортировки предоставил «Норильскпромтранспорт». В итоге получился достаточно сложный, но крайне интересный проект по транспортировке борта.

Сейчас самолёт уже собран на новом месте — установлены крылья, киль, колёса. Дальнейшие работы коснутся его «пришвартовки» — как и его собрата Ан-26 на Надеждинском металлургическом заводе, Ан-24 установят на специальные конструкции, чтобы самолёт оставался в подвешенном над землёй состоянии. Дальнейшие работы по облагораживанию лягут на плечи администрации Дудинки.