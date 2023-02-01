Аэропорт Норильск ждут большие перемены

В «Норникеле» это событие называют уникальным, потому как авиационный транспорт для Норильска является единственным круглогодичным каналом связи с Большой землёй.

Именно градообразующее предприятие выступило с инициативой о присвоении международного статуса одному из самых северных аэропортов России и мира к властям.

Решение было принято в кратчайшие сроки. Новый статус не только позволит проводить полёты за рубеж, но и даст право установить в Арктике ещё один воздушный грузопассажирский многосторонний пункт пропуска через государственную границу страны.

«За последние месяцы была проведена масштабная работа: совместно с профильными федеральными и региональными ведомствами удалось добиться присвоения аэропорту Норильска международного статуса, - подчеркнул старший вице-президент «Норникеля», руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин. - В первую очередь это решает логистические задачи, связанные с реализацией крупнейших инвестиционных проектов на территории, позволяет диверсифицировать цепочки поставок, снимая напряжённость с традиционных каналов доставки грузов, а также открывает дополнительные возможности для жителей Норильска в выезде за границу. Мы абсолютно уверены, что всё это в совокупности привнесет новый позитивный импульс в развитие Норильска».

Для Норильска, всего Красноярского края и «Норникеля» новый статус аэропорта открывает широкие возможности для развития.

Сегодня компания реализует в непростых логистических условиях важные для всей Российской Арктики крупные инвестиционные проекты — это флагманский экологический «Серный проект», развитие производственных мощностей и транспортной инфраструктуры на Крайнем Севере. Также новый статус расширит возможности территории и поможет более оперативно решать вопросы, связанные с доставкой огромного объёма грузов, стройматериалов и персонала для реализации инвестпроектов компании. Кроме того, новый статус увеличит привлекательность региона с точки зрения туризма, в том числе и международного.

Для открытия международных сообщений «Норникелю» предстоит провести масштабную работу по обновлению аэропорта. Начало реконструкции стартует в апреле текущего года и завершится в первом квартале 2025-го. Работы будут разделены на три этапа, что позволит минимизировать возможные неудобства для пассажиров. Планируется увеличить более чем вдвое количество стоек регистрации, организовать зоны пограничного и таможенного контроля, изменить конфигурацию зоны выдачи багажа и оборудовать дополнительные комфортные залы ожидания.

«Предстоит ещё большая работа по приведению аэропорта в соответствие с необходимыми требованиями и нормативами. Мы сделаем всё возможное, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров во время реконструкции. В результате мы все получим современный аэропорт — арктическую воздушную гавань, привлекательную и комфортную как для местных жителей, так и для туристов», — добавил Николай Уткин.

Предыдущая масштабная реконструкция аэропорта Норильск проходила с 2016 по 2018 год. Сложнейшим этапом стала реконструкция взлетно-посадочной полосы, на время которой воздушное сообщение с Норильском не прекращалось. В компании подчеркнули, что это уникальный опыт не только для России, но и для мировой авиации.