МАУ ИЦ «Норильские новости»

Акция «Моя семья – моё богатство» соберёт несколько поколений на одном фото

Акция «Моя семья – моё богатство» соберёт несколько поколений на одном фото

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Акция «Моя семья – моё богатство» соберёт несколько поколений на одном фото

Акция «Моя семья – моё богатство» соберёт несколько поколений на одном фото

Накануне Всероссийского Дня молодёжи норильчане могут представить несколько поколений своей семьи на одном снимке и опубликовать его под хештегом #моясемьяНорильск. Успеть нужно до 25 июня, а 27 июня принять участие в голосовании за лучшие фотографии.

Авторы работ с наибольшим количеством поколений на одном снимке, а также самых креативных фото получат подарки.

18 июня в 17:00 320
День молодёжимоясемьяНорильск
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