Акция «Моя семья – моё богатство» соберёт несколько поколений на одном фото

Накануне Всероссийского Дня молодёжи норильчане могут представить несколько поколений своей семьи на одном снимке и опубликовать его под хештегом #моясемьяНорильск. Успеть нужно до 25 июня, а 27 июня принять участие в голосовании за лучшие фотографии.

Авторы работ с наибольшим количеством поколений на одном снимке, а также самых креативных фото получат подарки.