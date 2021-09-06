Александр Чуприян побывал на месте проведения арктических опытно-исследовательских учений в Норильске

В администрации города первый замминистра МЧС провёл совещание по вопросам подготовки к учению. Начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин доложил о распределении сил и средств на боевых точках и о результатах проведённых тренировок. Глава Норильска Дмитрий Карасев рассказал о завершении подготовки мероприятий культурно-досуговой программы для норильчан и гостей города.

"Арктическая тема всегда вызывала в обществе неподдельный интерес. В год науки и технологий МЧС России проводит опытно-исследовательские учения по защите Арктической зоны. Ранее подобных мероприятий никогда не проводилось. Всё должно пройти на высоком уровне", - подчеркнул Александр Чуприян.

Он осмотрел точки проведения вводных в Норильске и оценил боевую готовность сил территориальной подсистемы РСЧС к ликвидации последствий условных ЧС, ознакомился с работой детского городка безопасности в Городском центре культуры, проверил уровень подготовки к пленарным сессиям в Музее Норильска и качество организации выставки пожарно-спасательной техники.

Учения проходят одновременно в семи субъектах страны: Красноярском крае, Архангельской и Мурманской областях, Республиках Коми и Якутии, Ненецком и Чукотском автономных округах. В Норильске и Дудинке будут отработаны четыре вводных, каждая из которых отразит характерные для нашей территории возможные ЧС.