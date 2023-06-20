Александр Пестряков: «По отношению к 2022 году общее повышение стоимости аренды земель составляет от 7 до 15%»

По словам Александра Пестрякова, данный вопрос имеет федеральное значение и стоимость устанавливается на уровне государства. Потому повышение затронуло не только Красноярский край, но и ряд других регионов. Такую процедуру проводят раз в четыре года, чтобы привести кадастровую стоимость земли в соответствие с рыночной. Также стоимость варьируется в зависимости от вида разрешённого использования земельного участка.

В Норильске коэффициент рассчитывается исходя из рыночной стоимости, однако как такового рынка земли в городе нет - основным арендатором земель является компания «Норникель». Потому есть осложнения с учётом стоимости и сравнения её цены на рынке.

«Чтобы не допустить многократного роста аренды – речь ведь не только о «Норникеле», а, прежде всего, о мелких арендаторах (индивидуальные предприниматели, владельцы гаражей и т.п.) - администрация города заключила контракт с организацией, которая провела научные исследования. Сравнили рыночную стоимость земли с подобными территориями в других регионах и вывели расчётные экономические формулы. Также специалисты экономически обосновали новые коэффициенты и представили к утверждению», - отметил Александр Пестряков.

Ситуация, добавил спикер норильского парламента, вызывала серьёзный резонанс среди горожан – арендаторов земельных участков: депутатам начали поступать обращения с просьбами снизить арендную плату, поскольку для многих она стала непосильной ношей. В итоге вопрос удалось урегулировать – в среднем по отношению к 2022 году общее повышение аренды муниципальных земель составляет от 7 до 15% в зависимости от вида деятельности. Такой рост находится в пределах инфляционных процессов.

«Решение вступает в силу через 10 дней с момента официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января текущего года. То есть арендаторам, которые с начала года платили по новым правилам, будет произведён перерасчёт арендной платы», - подытожил председатель городского Совета Норильска.