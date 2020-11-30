Александр Пестряков побывал в гостях у телеканала Норильск ТВ

Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков посетил редакцию телеканала Норильск ТВ. Познакомился с сотрудниками, осмотрел площадки для съёмок программ и изучил контент канала.

Канал работает в круглосуточном режиме и имеет широкую программу передач – от мультфильмов до познавательных программ. Также Норильск ТВ может похвастать рядом собственных проектов. Каждый день жителей Большого города ждёт выпуск новостей, а утро норильчан начинается с программой «Бодрое утро, Норильск!». В выходные зрители могут посмотреть программу «Бэкграунд», которая запущена совместно с Заполярным театром драмы, а также «Итоги недели».

Главный редактор телеканала Маргарита Юрова отметила, что контент канала можно увидеть не только на кабельном телевидение, но и на официальном YouTube-канале:

- Большая часть наших информационных продуктов доступна всем – программы размещаются на нашем YouTube-канале, так что и бывшие норильчане могут оперативно узнавать о новостях в городе. В ближайшее время мы запустим новый проект – «Городской диалог». Это будут обстоятельные беседы с различными экспертами о том, что волнует норильчан.

После экскурсии по редакции канала Александр Пестряков пожелал коллективу удачи и успехов в дальнейшей работе:

- Сегодня мы наблюдаем начало новой истории городского телевидения. И мне представляется, что она будет более длительной, чем история ВГТРК в Норильске. Думаю, мы заложили для этого прочный фундамент. Уверен, этот проект для каждого из сегодняшних сотрудников Норильск ТВ будет важным этапом в жизни. Я желаю вам успехов и надеюсь, что в скором времени аудитория ваших зрителей будет не только не меньше, чем у прекратившего работу телеканала – а это 80% норильчан, – но и значительно выше.