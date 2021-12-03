Александр Пестряков: «Сегодня строительство в Арктике невозможно без цифровизации»

Александр Пестряков выступил с докладом «Цифровизация строительства зданий и сооружений в условиях Арктики» на стратегической сессии Форума «Цифровая экономика в Арктике: как технологии меняют реальность». В своём выступлении он отметил, что современные технологии, в том числе цифровые, будут применяться при реализации проекта «Норильск 2035», разработанном на основе соглашения о социально-экономическом развитии Норильска до 2035 года на общую сумму более 120 миллиардов рублей.

В рамках проекта в нашем городе будет возобновлено жилищное строительство (массовая застройка на территории не велась более 30 лет), модернизированы инженерные и коммунальные сети, простроены новые социальные объекты и благоустроены городские территории.

Говоря о возобновлении жилищного строительства, Александр Пестряков отметил: «Сегодня строительство в Арктике невозможно без цифровизации. Для обеспечения долговечности возводимых строений в Норильске будет создана автоматизированная система наблюдения за зданиями, прежде всего за их фундаментами при помощи бурения температурных трубок и скважин. Эти же технологии мы будем применять на уже существующих строениях. Данные мониторинга будут фиксироваться в режиме онлайн, что позволит нам оперативно принимать решения по восстановлению несущей способности строений, не допуская, чтобы здание стало аварийным. Необходимый научный потенциал для решения этой задачи у нас имеется».

Важной составляющей реализации проекта «Норильск 2035» Александр Пестряков назвал изменения законодательной и нормативной баз, связанные со строительством зданий и сооружений. В частности, речь идёт о том, что в настоящее время при возведении объектов капитального строительства одинаковые нормы применяются для всех территорий России.

«Такой подход малоэффективен, потому что износ конструкций в условиях Арктики очевидно выше. Да и в принципе применять одинаковые требования к стройке на Крайнем Севере и в южных регионах страны, наверное, нельзя. Поэтому мы проводим работу с региональными и федеральными властями, чтобы действующие нормативные правовые акты были пересмотрены и актуализированы под наши условия. В 2020 году Минстрой РФ уже инициировал разработку новых правил строительства за полярным кругом, базой для которых станут научные исследования», - отметил спикер.

Подводя итог, председатель норильского горсовета обозначил основные направления работы муниципалитета Норильска в части цифровизации строительства на ближайшую перспективу:

- разработка глобальной системы геотехнического мониторинга (создание цифровых моделей: геоинформационных, имитационных геокриоэкологических и экономических);

- приведение строительных норм и правил к единому «цифровому» стандарту (цифровизация имеющегося опыта строительства в Арктике, в том числе экспериментального);

- создание и внедрение информационных моделей объектов (систематизация информации от возведения и эксплуатации до реконструкции и сноса; открытый доступ и применение современных технологий – BIM, беспилотники, дополненная реальность, центры обработки данных и пр.);

- создание межрегиональной IT-экосистемы (формирование цифровых компетенций в области строительства и создания инфраструктуры, подготовки кадров и реализации проектов цифровой экономики).

Поэтапная реализация этих направлений позволит создать единую IT-систему Арктической зоны РФ для анализа стоимости содержания объектов после ввода в эксплуатацию, цифрового мониторинга, в том числе финансового (отопление, зимнее содержание и иные параметры).

«Внедрение такой системы обеспечит создание единого информационного поля для градостроительной деятельности в Арктике, сделает эти процессы значительно эффективнее, сократит расходы, поможет наработать современные компетенции, подготавливать специалистов новой цифровой отрасли. Всё это в целом будет способствовать устойчивому инфраструктурному и экономическому развитию Арктической зоны – именно такую задачу перед нами сегодня ставит государство», - резюмировал Александр Пестряков.