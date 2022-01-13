Александр Усс на встрече с главой краевого минпрома Александром Ананьевым обозначил основные приоритеты развития отрасли

В Красноярском крае уже стартовали крупные проекты, составляющие основу «Енисейской Сибири». На ведущих предприятиях региона – «Норникеле» и КрАЗе – реализуются планы по масштабной реконструкции производственных мощностей.

Губернатор края, помимо прочего, поставил перед главой минпрома задачу принимать активное участие в разработке мер поддержки малого и среднего предпринимательства. В крае активно развивается энергосистема - объём инвестиций в отрасль в 2021 году составил более девяти млрд рублей. На этот год запланирована реализация инвестиционных программ на сумму 15,7 млрд рублей.

«Нужно продолжить наводить порядок в сетевом хозяйстве региона. Основная задача в этом направлении заключается в повышении надёжности электроснабжения потребителей края и модернизации мощностей с учётом современных требований. При этом необходимо придерживаться разумного баланса в распределении сил между обеспечением надёжности и развитием сети для присоединения новых потребителей. Особое внимание нужно уделить теплоэнергоснабжению северных территорий», - сказал Александр Усс.

Губернатор подчеркнул, что важно держать руку на пульсе в части прохождения отопительного сезона в крае. Также Александр Усс поручил главе минпрома уделить пристальное внимание инновациям и развитию сферы ЖКХ – с тем, чтобы обеспечить большинству населения края комфортные условия для жизни.