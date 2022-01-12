Александр Усс уверен, что для устойчивого развития Красноярскому краю нужен резервный фонд

2021 год считается прорывным для нашего региона. В плане финансовых показателей качественное исполнение бюджета позволило обеспечить рекордную финансовую базу на 2022 год, в том числе за счёт значительных остатков на счетах края. В ближайшие три года также ожидается высокий уровень налоговых поступлений, благодаря чему регион может рассчитывать на доходы, составляющие порядка триллиона рублей.

«Имея в виду прогнозы на «красноярский триллион», необходимо уже сейчас начинать планировать и проектировать крупные стройки. А чтобы начать реализацию таких проектов без риска для текущих расходов, следует подумать о принятии закона о резервном фонде Красноярского края. Это поможет гарантировать устойчивость нашей финансовой системы независимо от внешних условий», - отметил Александр Усс.

В этом году в регионе планируется в два раза снизить размер госдолга по сравнению с 2017 годом, когда он составлял 104 млрд рублей. В то же время краю необходимо развиваться, повышая качество жизни людей за счёт строительства и ремонта объектов социальной сферы, ЖКХ, дорог, благоустройства территорий, реализации других важных задач. Для этого предстоит пойти на федеральные заимствования – такие как получение инфраструктурных кредитов. Краевому правительству Александр Усс поручил проработать возможность увеличения грантовой поддержки проектов малого и среднего предпринимательства, чтобы дать толчок бизнес-активности на местах. Главам регионов и районов он предложил также активно включиться в работу и подготовить перечень проектов, для реализации которых необходима краевая поддержка. Кроме того, до конца января им предстоит подготовить заявки на получение дополнительного краевого финансирования для решения первоочередных задач в территориях.