Александр Усс уверен, что для устойчивого развития Красноярскому краю нужен резервный фонд
Александр Усс уверен, что для устойчивого развития Красноярскому краю нужен резервный фонд
На заседании президиума краевого правительства глава региона обозначил основные направления социально-экономического развития Красноярского края в 2022 году и поставил соответствующие задачи.
2021 год считается прорывным для нашего региона. В плане финансовых показателей качественное исполнение бюджета позволило обеспечить рекордную финансовую базу на 2022 год, в том числе за счёт значительных остатков на счетах края. В ближайшие три года также ожидается высокий уровень налоговых поступлений, благодаря чему регион может рассчитывать на доходы, составляющие порядка триллиона рублей.
«Имея в виду прогнозы на «красноярский триллион», необходимо уже сейчас начинать планировать и проектировать крупные стройки. А чтобы начать реализацию таких проектов без риска для текущих расходов, следует подумать о принятии закона о резервном фонде Красноярского края. Это поможет гарантировать устойчивость нашей финансовой системы независимо от внешних условий», - отметил Александр Усс.
В этом году в регионе планируется в два раза снизить размер госдолга по сравнению с 2017 годом, когда он составлял 104 млрд рублей. В то же время краю необходимо развиваться, повышая качество жизни людей за счёт строительства и ремонта объектов социальной сферы, ЖКХ, дорог, благоустройства территорий, реализации других важных задач. Для этого предстоит пойти на федеральные заимствования – такие как получение инфраструктурных кредитов. Краевому правительству Александр Усс поручил проработать возможность увеличения грантовой поддержки проектов малого и среднего предпринимательства, чтобы дать толчок бизнес-активности на местах. Главам регионов и районов он предложил также активно включиться в работу и подготовить перечень проектов, для реализации которых необходима краевая поддержка. Кроме того, до конца января им предстоит подготовить заявки на получение дополнительного краевого финансирования для решения первоочередных задач в территориях.