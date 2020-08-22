АЛРОСА не заплатит дивиденды за полгода

АЛРОСА является одной из наиболее пострадавших во время пандемии компаний горнодобывающего сектора. Согласно отчету МСФО, EBITDA компании по итогам полугодия снизилась на 47%, чистая прибыль упала на 91%, выручка — на 43%. Падение продаж составило 47%.

По словам замгендиректора Алексея Филипповского, показанные во втором квартале результаты ожидаемо низкие. АЛРОСА боролась с затовариванием рынка. На фоне высоких запасов у огранщиков компания дала им возможность не выкупать ранее законтрактованный товар и работать за счёт запасов.

Тем не менее топ–менеджмент АЛРОСА видит признаки восстановления рынка.

В июне спрос на ювелирные украшения в США был на 1,9% выше значения прошлого года, отмечается рост потребительской активности в Китае. Также видны первые признаки восстановления импорта алмазов в Индию. Пока этот рост удовлетворяется внутренними запасами огранщиков, но, по прогнозам, восстановление покупательской активности огранщиков начнётся уже в сентябре в преддверии сезонного роста спроса на бриллианты в ноябре–январе. Спрос в любом случае будет пока ещё осторожным. Кроме того, нельзя исключать возможность распространения второй волны вируса, которая может внести свои коррективы, считает Алексей Филипповский.

Из–за масштабного падения спроса АЛРОСА приостановила добычу на двух низкомаржинальных месторождениях «Айхал» и «Заря», персонал которых был частично выведен в простой. Кроме того, в простой выводились предприятия ограночного комплекса. В правительстве обсуждаются варианты поддержки компании. Минфин поддерживает выкуп алмазов в Гохран на сумму от $0,5 млрд до $1 млрд по просьбе Якутии (крупный акционер АЛРОСА). Кроме того, вице–премьер Юрий Трутнев предложил рассмотреть возможность диверсификации деятельности компании за счёт добычи других драгоценных металлов, в том числе золота. Окончательное решение не принято.