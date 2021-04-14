Алыкель готовится принять новый для себя тип воздушных судов Sukhoi Superjet 100

Sukhoi Superjet-100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки от 87 до 108 пассажиров на дальность 3050 или 4600 км. Это первый пассажирский самолёт, разработанный в России после распада СССР. Теперь на нём смогут летать и норильчане, желающие отправиться в Челябинск и обратно.

Как рассказал Алексей Аношин, региональный менеджер авиакомпании Red Wings, обучение специалистов наземных служб проводится в рамках требований законодательства и согласно отраслевым нормам, хотя Sukhoi Superjet RRJ 95B-100 во многом аналогичен тем типам воздушных судов, которые уже обслуживаются в нашем аэропорту. Обучение проводится в два этапа: в ходе теоретической подготовки обсудили особенности устройства «Сухого» и его обслуживания, практический этап пройдёт 7 мая во время первого уже регулярного рейса самолёта. Слушателями стали 26 сотрудников инженерно-авиационной службы.

- Сегодняшняя встреча прошла хорошо: норильские авиатехники и авиаинженеры обладают глубокими знаниями, подготовкой, солидным опытом работы, - поделился Алексей Аношин. - Поговорили о процедурах, необходимых для подготовки самолётов после рейса к следующему полёту, порядке и способах подключения к различным системам судна, специфике «Сухого». 7 мая во время стажировки наш представитель покажет персоналу все технологические разъёмы уже непосредственно на самолёте. – Важно, что конструкция судна не требует специального оборудования сверх обычной инфраструктуры аэропорта.

Игорь Марьевский, начальник инженерно-авиационной службы «Аэропорт «Норильск», отметил, что север накладывает свои особенности на процесс наземного обслуживания воздушных судов, например, важно учитывать наземное обледенение:

- Оно увеличивает время обслуживания, а также требует привлечения специалистов соответствующего уровня, специализированного оборудования. Плюс обледенение в наших условиях возникает не только на планере, но и на двигателях, потому нужен дополнительный обогрев силовых установок, систем шасси, концевых выключателей. Всё это требует высокого профессионализма от наших сотрудников, ответственности и понимания, что за их работой стоит безопасность полётов и жизнь пассажиров.

Впрочем, дополнительно это никому объяснять не надо: специалисты в службе все квалифицированные и опытные. Средний стаж работы здесь - 25 лет. Персонал раз в два года проходит курсы повышения квалификации, а по некоторым направлениям, например, устранению наземного обледенения, – ежегодно. Кроме того, проводится обучение в связи с освоением нового типа судов, как это происходит сегодня.

- Как правило, каждая новая заходящая на территорию авиакомпания эксплуатирует собственный парк самолётов. За последние пять лет мы освоили процедуры наземного обслуживания ATR-72, Embraer E-170, а сейчас и отечественный самолёт Sukhoi Superjet RRJ 95B. Так что в целом сегодня мы можем обслуживать Boeing 737 всех модификаций, Boeing 757-200, ATR-42 и 72, Ту-204С, Ан-24 и 26. В принципе мы можем выполнить процедуры по приёмке-выпуску самолёта практически любого типа, - отметил Игорь Марьевский.

Обычно алгоритм одинаков: после того как воздушное судно встало на сопряжении рулёжной дорожки и перрона, бригада буксирует его тягачом на место стоянки, в процессе высадки пассажиров и коммерческого обслуживания самолёта специалисты осматривают его на предмет отсутствия внешних повреждений, проверяют элементы конструкции шасси авиадвигателей, рулевых поверхностей. Далее ведётся обслуживание водяной, электрической и иных систем, внутренняя уборка самолёта, в случае необходимости проводятся противообледенительные процедуры. При отсутствии замечаний, самолёт по окончании посадки пассажиров и загрузки багажа буксируется на рулёжную дорожку для вылета. Процедуры наземного технического обслуживания занимают около 45 минут. Разница во времени подготовки разных типов воздушных судов незначительна, говорят специалисты, в пределах пяти минут. В среднем на обслуживании одного самолёта занято восемь человек.

- Мы обслуживаем 10-12 самолётов в день, до 300-350 в месяц. В летний период это количество становится еще больше. Плюс иногда прибывают воздушные суда для специальных мероприятий, как, например, недавних учений Росгвардии. Наземное обслуживание этих машин также проводит наш аэропорт, - заключил Игорь Марьевский.

Челябинский рейс будет выполняться один раз в неделю, но в Red Wings надеются, что это направление станет у норильчан популярным, тогда можно будет расширить программу и увеличить количество рейсов.