Алыкель готовится принять новый для себя тип воздушных судов Sukhoi Superjet 100
Алыкель готовится принять новый для себя тип воздушных судов Sukhoi Superjet 100
На днях представитель компании Red Wings провёл обучение для сотрудников наземных служб по обслуживанию этого типа самолётов. Авиакомпания начнет выполнять рейсы в Норильск в начале мая.
Sukhoi Superjet-100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки от 87 до 108 пассажиров на дальность 3050 или 4600 км. Это первый пассажирский самолёт, разработанный в России после распада СССР. Теперь на нём смогут летать и норильчане, желающие отправиться в Челябинск и обратно.
Как рассказал Алексей Аношин, региональный менеджер авиакомпании Red Wings, обучение специалистов наземных служб проводится в рамках требований законодательства и согласно отраслевым нормам, хотя Sukhoi Superjet RRJ 95B-100 во многом аналогичен тем типам воздушных судов, которые уже обслуживаются в нашем аэропорту. Обучение проводится в два этапа: в ходе теоретической подготовки обсудили особенности устройства «Сухого» и его обслуживания, практический этап пройдёт 7 мая во время первого уже регулярного рейса самолёта. Слушателями стали 26 сотрудников инженерно-авиационной службы.
- Сегодняшняя встреча прошла хорошо: норильские авиатехники и авиаинженеры обладают глубокими знаниями, подготовкой, солидным опытом работы, - поделился Алексей Аношин. - Поговорили о процедурах, необходимых для подготовки самолётов после рейса к следующему полёту, порядке и способах подключения к различным системам судна, специфике «Сухого». 7 мая во время стажировки наш представитель покажет персоналу все технологические разъёмы уже непосредственно на самолёте. – Важно, что конструкция судна не требует специального оборудования сверх обычной инфраструктуры аэропорта.
Игорь Марьевский, начальник инженерно-авиационной службы «Аэропорт «Норильск», отметил, что север накладывает свои особенности на процесс наземного обслуживания воздушных судов, например, важно учитывать наземное обледенение:
- Оно увеличивает время обслуживания, а также требует привлечения специалистов соответствующего уровня, специализированного оборудования. Плюс обледенение в наших условиях возникает не только на планере, но и на двигателях, потому нужен дополнительный обогрев силовых установок, систем шасси, концевых выключателей. Всё это требует высокого профессионализма от наших сотрудников, ответственности и понимания, что за их работой стоит безопасность полётов и жизнь пассажиров.
Впрочем, дополнительно это никому объяснять не надо: специалисты в службе все квалифицированные и опытные. Средний стаж работы здесь - 25 лет. Персонал раз в два года проходит курсы повышения квалификации, а по некоторым направлениям, например, устранению наземного обледенения, – ежегодно. Кроме того, проводится обучение в связи с освоением нового типа судов, как это происходит сегодня.
- Как правило, каждая новая заходящая на территорию авиакомпания эксплуатирует собственный парк самолётов. За последние пять лет мы освоили процедуры наземного обслуживания ATR-72, Embraer E-170, а сейчас и отечественный самолёт Sukhoi Superjet RRJ 95B. Так что в целом сегодня мы можем обслуживать Boeing 737 всех модификаций, Boeing 757-200, ATR-42 и 72, Ту-204С, Ан-24 и 26. В принципе мы можем выполнить процедуры по приёмке-выпуску самолёта практически любого типа, - отметил Игорь Марьевский.
Обычно алгоритм одинаков: после того как воздушное судно встало на сопряжении рулёжной дорожки и перрона, бригада буксирует его тягачом на место стоянки, в процессе высадки пассажиров и коммерческого обслуживания самолёта специалисты осматривают его на предмет отсутствия внешних повреждений, проверяют элементы конструкции шасси авиадвигателей, рулевых поверхностей. Далее ведётся обслуживание водяной, электрической и иных систем, внутренняя уборка самолёта, в случае необходимости проводятся противообледенительные процедуры. При отсутствии замечаний, самолёт по окончании посадки пассажиров и загрузки багажа буксируется на рулёжную дорожку для вылета. Процедуры наземного технического обслуживания занимают около 45 минут. Разница во времени подготовки разных типов воздушных судов незначительна, говорят специалисты, в пределах пяти минут. В среднем на обслуживании одного самолёта занято восемь человек.
- Мы обслуживаем 10-12 самолётов в день, до 300-350 в месяц. В летний период это количество становится еще больше. Плюс иногда прибывают воздушные суда для специальных мероприятий, как, например, недавних учений Росгвардии. Наземное обслуживание этих машин также проводит наш аэропорт, - заключил Игорь Марьевский.
Челябинский рейс будет выполняться один раз в неделю, но в Red Wings надеются, что это направление станет у норильчан популярным, тогда можно будет расширить программу и увеличить количество рейсов.