Анатолий Цыкалов пообещал коренным народам усилить господдержку

Как сообщил Анатолий Цыкалов, заместитель председателя регионального правительства, во время пандемии финансирование северных территорий увеличится.

19,6 миллионов, которые остались при реализации госпрограммы «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов», будут направлены на поддержку северян.

8,5 миллионов пойдёт на авиадоставку охотников на промысловые участки Эвенкии. 1,6 миллион рублей направят на обеспечение оленеводов жильем. На компенсационные выплаты понадобится 1,3 миллиона рублей и 3,2 миллиона на керосин.

«Необходимо сохранять традиционные виды деятельности народов Севера, уделять внимание развитию оленеводства, которое является этнообразующим видом традиционной хозяйственной деятельности коренных северян», - отметил Анатолий Цыкалов.