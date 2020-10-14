Норникель принял решение продлить финансирование программы переселения граждан

- Компания является социально ответственной, о чём свидетельствуют цифры и факты. Так, инвестиции градообразующего предприятия в основное производство и экологию до 2030 года составляют более двух триллионов рублей. Более 250 миллиардов рублей – это траты на уникальный «Серный проект». Принято решение о выделении 100 миллиардов рублей на улучшение системы промышленной безопасности, - отметил он.

В компании хотят реанимировать программу реновации Норильска, для чего готовы профинансировать 50 процентов расходов. Президент «Норникеля» Владимир Потанин уже принял решение выделить средства на разработку проектно-сметной документации в следующем году, сообщил Андрей Грачёв.

Также он напомнил о программе переселения северян на материк по четырёхстороннему соглашению:

- У нас выпала Федерация, и мы финансируем программу вместе с краев. Но она заканчивается в этом году. Владимир Олегович принял решение выделить в одностороннем порядке ту же сумму на переселение – 830 миллионов рублей. Конечно, хотелось бы пригласить к этой программе и край, и Федерацию.

Итоговое совещание Совфеда состоялось в Красноярске после рабочей поездки сенаторов в Норильск. Они разбираются с социально-экономическим положением на севере Красноярского края, которому последние полгода уделяется самое пристальное внимание, по поручению президента России и председателя Совета Федерации.