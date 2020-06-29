Андрей Клишас: «Местное самоуправление - это такая же публичная власть, как и государственная»

Сегодня, в ходе видеоконференции депутатов Норильского городского Совета с председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом обсуждался вопрос изменения статуса органов местного самоуправления, предусмотренный в новой редакции Конституции России.



Спикер Норильского горсовета Александр Пестряков обозначил трудности текущей деятельности и взаимодействия различных уровней и ветвей власти: «Из практики я могу привести достаточно примеров, когда сложно обозначить зону ответственности во взаимодействии между органами местного самоуправления и региональной власти при принятии решения по конкретному вопросу, связанному с проблемой конкретного человека. Я работаю в муниципалитете почти 10 лет, и все это время мы ждём, что будет выстроена единая, всем понятная позиция по работе с гражданами. Надеюсь, что предложенная поправка в Конституцию этот вопрос закроет».



В ходе дискуссии Андрей Клишас отметил:



«Местное самоуправление - это такая же публичная власть, как и государственная, их природа одинакова. В этом смысл поправки в Конституцию, которая подчеркивает этот статус. К примеру, органы внутренних дел не смогут отвечать на запросы граждан, что вопросы местного самоуправления не имеют к ним отношения. И не смогут больше не реагировать на запросы муниципалитетов. Муниципалитеты - наиболее приближенный к людям уровень публичной власти. Позиция президента России заключается в том, что именно органы местного самоуправления должны беспрепятственно решать проблемы человека на местах, поэтому у вас должны быть экономические ресурсы для таких действий. Соответствующая поправка о местном самоуправлении как публичной власти закрепит эти новые нормы».



В заключение беседы Александр Пестряков попросил сенатора подключить к процессу принятия профильных законов и подзаконных актов органы местного самоуправления Норильска.