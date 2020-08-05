Андрей Клишас о предстоящих изменениях в российском законодательстве и не только

В подробном интервью «Парламентской газете» председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас рассказал о новых подходах к формированию бюджета страны и предстоящих изменениях в российском законодательстве.

Андрей Александрович подметил, что в главный финансовый документ государства на будущий год необходимо включить все социальные гарантии обновлённой Конституции, а также предусмотреть в нём финансовую поддержку регионов на случай повторения вспышки COVID-19.

«Абсолютно правильно и чётко было сказано, и это была позиция президента: ограничительные меры, какие-то конкретные действия властей во многом должны находиться в компетенции региональных властей. Потому что страна у нас большая, плотность населения везде разная, эпидемиологическая ситуация тоже существенным образом отличалась. Основная нагрузка легла на регионы. Наверное, во время этой эпидемии мы действительно поняли, что мы — федеративное государство. Это так. И у региональных властей должно быть достаточно полномочий для того, чтобы адекватно и оперативно реагировать на подобного рода ситуации. Поэтому при рассмотрении бюджета осенью нам нужно посмотреть, не потребуется ли регионам в связи с этим какая-то дополнительная финансовая поддержка», - подчеркнул он.

Также сенатор рассказал о необходимости внесения в действующее законодательство ряда изменений, связанных с обновлением Конституции РФ.

«Важен социальный блок поправок: доступность здравоохранения, индексация пенсий и так далее. Многие вопросы, как вы понимаете, упираются в деньги. То есть у федерального правительства должны быть необходимые ресурсы для выполнения всех этих, теперь уже конституционных обязательств. И у регионов, конечно, должны быть средства. Поэтому, я думаю, многие вопросы станут предметом очень жарких дискуссий при обсуждении бюджета осенью. С учётом поправок в Конституцию Россия становится в полном смысле этого слова социальным государством. Поэтому и подходы к формированию многих статей бюджета у правительства будут другими», - рассказал Андрей Александрович.

Клишас уделил особе внимание теме защиты семьи. В том числе речь шла о законопроекте, ограничивающем внесудебное изъятие детей из семьи, а также законопроекте о домашнем насилии.

«Всё, что можно трактовать в пользу семьи, в пользу того, чтобы оставить ребёнка в семье, должно быть так истрактовано. Что касается домашнего насилия, то основная идея, которую предлагает Совет Федерации, состоит в том, что нужно разработать систему профилактических мер, направленных на то, чтобы люди не подвергались насилию дома. Когда есть состав административного или уголовного преступления, тогда вопросам профилактики уже нет места, уже нужно просто возбуждать дело. А многие боятся этого, не хотят. Наша задача – создать для человека такие условия, чтобы именно у себя дома, рядом с близкими родственниками, соседями он чувствовал себя безопасно», - считает Андрей Клишас.