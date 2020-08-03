Андрей Клишас обратился в Генеральную прокуратуру России в связи с блокировкой YouTube-каналов

Накануне на видеохостинге в сети Интернет были заблокированы учётные записи телеканалов «Царьград» и «Двуглавый орёл». Сенатор направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой принять необходимые меры реагирования в случае подтверждения фактов нарушения законодательства РФ. По мнению членов возглавляемого Андреем Клишасом Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству действия представителей видеохостинга YouTube, принадлежащей группе Google, являются неправомерными и нарушающими положения Конституции Российской Федерации и действующего законодательства о СМИ.

Ранее Комитетом было рассмотрено обращение председателя Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» и владельца телеканала «Царьград» Константина Малофеева, содержащее информацию, свидетельствующую о наличии признаков нарушения норм законодательства РФ со стороны платформы YouTubeв связи с блокировкой интернет-вещания телеканалов «Царьград» и «Двуглавый орел» на популярном видеохостинге.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил о том, что аккаунт был заблокирован в связи с «законом о санкциях и нарушением правил торговли». К слову, под санкциями Евросоюза с 2014 года из-за событий на востоке Украины находится председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев.