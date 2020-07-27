Андрей Клишас прокомментировал изменения в законодательные акты РФ, одобренные накануне Советом Федерации

В частности, Совфед поддержал введение в избирательное законодательство понятия «многодневного» голосования. Нововведение создаёт возможность проведения на выборах и референдумах по решению избирательной комиссии голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трёх дней. Эта практика в нашей стране уже была успешно применена во время проведения общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

По мнению председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, механизм «длящегося» голосования позволит существенным образом повысить качество избирательного процесса, будет способствовать повышению прозрачности выборов, а также обеспечит создание по-настоящему удобного для людей механизма участия в выборах и референдумах.

«Такая практика организации голосования нашла широкий положительный отклик среди российских граждан, получивших возможность принять участие в голосовании в наиболее удобный для себя день. Как люди привыкли к голосованию в воскресенье, так и, вне всяких сомнений, будут активно использовать возможность проголосовать в течение нескольких дней. Предоставление соответствующей возможности будет способствовать повышению доверия к институту выборов, а значит, и увеличению числа избирателей, принявших решение выразить собственное волеизъявление при проведении выборов», - объяснил Андрей Клишас.

Кроме того, сенатор отметил, что подобная практика существует в ряде других стран: Чехии, Словакии, Индии и других.

Также накануне Совет Федерации проголосовал за внесение изменений в одну из статей закона «О противодействии экстремистской деятельности» с учётом внесённых в Конституцию РФ поправок. Теперь нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части её территории, признаётся экстремизмом. Это позволит использовать механизмы по борьбе с экстремизмом для защиты российских территорий. Подобные законодательные нормы также используются во многих странах мира, причем в некоторых государствах (Китай, Нидерланды) за подобные правонарушения предусмотрено серьёзное уголовное наказание, вплоть до пожизненного заключения. В России законодательные меры, прежде всего, должны быть направлены на профилактику и проведение превентивных мероприятий по пресечению подобной экстремистской деятельности.

«Комплекс мер может включать в себя профилактику экстремистской деятельности, меры прокурорского реагирования, например, объявление предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, вынесение предупреждения о недопустимости распространения экстремистских материалов через СМИ, а также включать ликвидацию общественного или религиозного объединения, деятельность которых направлена на подрыв территориальной целостности», - подчеркнул Андрей Клишас.

Сенатор убеждён, что наиболее эффективное противодействие экстремистской деятельности возможно не только посредством использования уголовно-правовых механизмов. Здесь речь и об оперативном реагировании на соответствующие действия, и о превентивных мероприятиях, направленных на предотвращение возникновения условий для подобной деятельности. Лишь тогда воспрепятствование экстремисткой деятельности будет иметь наиболее сбалансированный характер.