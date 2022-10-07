Антитеррористические предупреждения в картинках

Начальник управления по правопорядку и административной практике администрации города Олег Тимченко отметил, что данная программа вступила в силу с января текущего года:

«Она подразумевает целый блок мероприятий по профилактике терроризма и охватывает все социальные объекты города, места массового пребывания людей. Были разработаны полиграфические материалы, которые размещаются в данных муниципальных объектах. Они помогают, в частности, развить понимание у школьников и воспитанников детских садов о том, что предметы, оставленные без присмотра, трогать нельзя. При их обнаружении необходимо оповещать специальные службы. Наглядная агитация будет способствовать предупреждению правонарушений и преступлений и работать как сдерживающий фактор».

Муниципальная программа будет действовать до конца 2024 года. Она содержит и другие формы работы, в том числе внедрение современных методов предупреждения и профилактики антитеррористической направленности в Норильске.

Начальник управления общего и дошкольного образования администрации города Андрей Колин отметил, что эффективность методов работы по данному направлению возрастает, если они применяются в комплексе:

«Администрация города уделяет большое внимание антитеррористической защищённости во всех образовательных учреждениях. В этом году по поручению главы города Дмитрия Карасева в каждом из них были дополнительно установлены рамки металлоискателей, которые позволяют определять наличие металлов у тех, кто заходит в здание. Кроме того, увеличено количество камер видеонаблюдения за внешним периметром учреждений. Будут устанавливаться и дополнительные камеры. В детских садах, поскольку режим позволяет, установлены двери с домофонами. Свободный доступ туда запрещён. Допускаются только родители и только по предварительному уведомлению заведующего. Наглядная информация в виде наклеек, прежде всего, поможет привлечь внимание детей. Потому что рассказывать на уроках, на классных часах и экскурсиях – это одно восприятие, а видеть – совсем другое. Надеюсь, что все меры в совокупности позволят обеспечить достаточный уровень антитеррористической защищенности».