АО «Норильсктрансгаз» информирует о закрытии движения транспортных средств по ледовой переправе через реку Дудинка, реку

АО «Норильсктрансгаз» с 00 часов 13 мая 2023 года закрывает движение транспортных средств по ледовой переправе через реку Енисей по маршруту: «0» причал р. Дудинка – правый берег р. Енисей (р-он «Гидропорт») – р. Енисей - о. Кабацкий – пр. Кабацкая – левый берег пр. Кабацкая».