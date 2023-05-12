МАУ ИЦ «Норильские новости»

АО «Норильсктрансгаз» информирует о закрытии движения транспортных средств по ледовой переправе через реку Дудинка, реку

АО «Норильсктрансгаз» информирует о закрытии движения транспортных средств по ледовой переправе через реку Дудинка, реку

Главная / Новости / Город

АО «Норильсктрансгаз» информирует о закрытии движения транспортных средств по ледовой переправе через реку Дудинка, реку

АО «Норильсктрансгаз» информирует о закрытии движения транспортных средств по ледовой переправе через реку Дудинка, реку

АО «Норильсктрансгаз» с 00 часов 13 мая 2023 года закрывает движение транспортных средств по ледовой переправе через реку Енисей по маршруту: «0» причал р. Дудинка – правый берег р. Енисей (р-он «Гидропорт») – р. Енисей - о. Кабацкий – пр. Кабацкая – левый берег пр. Кабацкая».

12 мая в 22:17 840
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также