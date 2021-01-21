АО «ОКБМ Африкантов» приступило к созданию реактора для сверхмощного атомного ледокола проекта 10510 «Лидер»
АО «ОКБМ Африкантов» приступило к созданию реактора для сверхмощного атомного ледокола проекта 10510 «Лидер»
На атомоходах проекта «Лидер» также будут использованы реакторные установки производства ОКБМ, но уже более мощные — РИТМ-400.
Это эволюционное развитие РИТМа-200 с увеличением единичной тепловой мощности до 315 МВт, что превосходит все имеющиеся судовые реакторные установки. При её изготовлении будут применяться уже отработанные элементная база и технические решения.
РИТМ-400 в 1,8 раза мощнее РИТМа-200, используемого на серии новых атомных ледоколов серии «Арктика». Это позволяет атомному ледоколу «Лидер» иметь повышенные эксплуатационные характеристики. В частности он сможет пробивать лёд толщиной до
В данный момент проект находится на завершающей стадии — стартовало строительство ледокола на судостроительном комплексе «Звезда» на Дальнем Востоке, АО «ОКБМ Африкантов» приступило к изготовлению оборудования ядерной энергетической установки.