МАУ ИЦ «Норильские новости»

АО «ОКБМ Африкантов» приступило к созданию реактора для сверхмощного атомного ледокола проекта 10510 «Лидер»

АО «ОКБМ Африкантов» приступило к созданию реактора для сверхмощного атомного ледокола проекта 10510 «Лидер»

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АО «ОКБМ Африкантов» приступило к созданию реактора для сверхмощного атомного ледокола проекта 10510 «Лидер»

На атомоходах проекта «Лидер» также будут использованы реакторные установки производства ОКБМ, но уже более мощные — РИТМ-400.

АО «ОКБМ Африкантов» приступило к созданию реактора для сверхмощного атомного ледокола проекта 10510 «Лидер»

Это эволюционное развитие РИТМа-200 с увеличением единичной тепловой мощности до 315 МВт, что превосходит все имеющиеся судовые реакторные установки. При её изготовлении будут применяться уже отработанные элементная база и технические решения.

РИТМ-400 в 1,8 раза мощнее РИТМа-200, используемого на серии новых атомных ледоколов серии «Арктика». Это позволяет атомному ледоколу «Лидер» иметь повышенные эксплуатационные характеристики. В частности он сможет пробивать лёд толщиной до 4,3 метра и прокладывать канал шириной до 50 метров, за счёт чего будет обеспечена круглогодичная навигация по Северному морскому пути, в том числе для крупнотоннажных судов.

В данный момент проект находится на завершающей стадии — стартовало строительство ледокола на судостроительном комплексе «Звезда» на Дальнем Востоке, АО «ОКБМ Африкантов» приступило к изготовлению оборудования ядерной энергетической установки.

Текст Денис Кожевников
Фото из открытых источников
21 января в 18:00 530
"Лидер"Атомоход
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