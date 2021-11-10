«Арена» стала «Фотодомом-2021»

конкурса и последующей выставки выступил культурно-досуговый центр им. Вл. Высоцкого при поддержке компании «Норникель».

«Фотодом» начал свою историю в 2006 году и за это время стал проектом, объединяющим как фотографов-профессионалов, так и любителей. Сегодня это площадка для творческих поисков и экспериментов, для которой важен непредвзятый взгляд через фотокамеру обычного городского жителя. Конкурс — не только прекрасная возможность оценить своё мастерство, но и отличный стимул осваивать новые техники и жанры, говорят организаторы.

Участники «Фотодома» представляют работы в двух категориях — профессиональная и любительская съёмка. О том, как и почему произошло такое деление, рассказала организатор фотовыставки Анна Ващенко, руководитель КДЦ им. Вл. Высоцкого:

«Изначально мы не планировали создавать категории. Однако столкнулись с тем, что норильское фотосообщество малочисленно, все друг друга хорошо знают. И если фотографы будут судить своих же, это будет нечестно и некомпетентно. Поэтому мы разделили участников на начинающих и профессионалов, которых оценивают приглашённые специалисты из Красноярска. Но был ещё один нюанс. Если давать оценку снимкам будут только фотографы, то наш конкурс не будет отличаться от тысяч других. И мы решили пригласить в жюри с материка экспертов из разных сфер визуальных искусств. Это и художник-живописец, который оценивает колорит, и режиссёр-документалист, который анализирует запечатлённую историю, и искусствоведы, чья цель — выделить интересные композиционные решения, и конечно же, фотографы. Любительские фотографии, помимо жюри, состоящего из норильских фотографов, также оценивает режиссёр-документалист».

В 2021 году расширилась география конкурса. Изначально организаторы планировали пригласить участников из других заполярных городов — показать Норильск, посмотреть, как живут другие северяне. Но как только о конкурсе стало известно за пределами Таймыра, он вызвал интерес у фотографов со всей России. Заявки поступали из Центральной России, Мурманска, Сыктывкара, Томска, Иркутска, Владивостока. Так «Фотодом» и стал всероссийским. Стоит отметить, что фотоработы приходили и из стран СНГ, например из Казахстана. Была даже одна заявка из Индии — работа Роя Шубходипа представлена в номинации «Портрет» в любительской категории.

Итогом конкурса стала большая фотовыставка в «Арене», которая представляет собой своеобразный путеводитель по жизни на Севере. Здесь представлено более 70 работ победителей. Посетить экспозицию можно до 25 ноября.

«Вы увидите фотоработы, отображающие красоту городской архитектуры, эстетику индустриального пейзажа, проникновенные портреты и стильные образы, спортивные сюжеты, запечатлённые объективами путешественников, далекие моря и горные шпили. И конечно, сможете насладиться красками природы и притягательными в своей неповторимой суровой красоте пейзажами Крайнего Севера. Каждый фотограф категорию выбирал самостоятельно. Если участник, оценив свои возможности, заявился как профессионал, то пощады не было!» — отметила Анна Ващенко.

Напоминаем, что вход в СРК «Арена» возможен только при наличии документов о вакцинации от COVID-19 или перенесённом заболевании. Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.