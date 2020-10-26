Арендаторам земельных участков станет сложнее изменить вид разрешённого использования

Таким образом, соответствующие изменения необходимо внести в правила землепользования и застройки на территории муниципального образования город Норильск. В частности речь идёт о том, что арендатор земельного участка, получивший его в пользование в результате торгов, не вправе будет изменить вид разрешённого использования этого участка. К примеру, взяв землю в аренду для строительства жилого дома, построить там супермаркет не удастся. Арендатору, изменившему планы в отношении использования земельного участка, придётся расторгать действующий договор аренды и заново проходить процедуру участия в торгах. Аналогичные требования закона в этом случае также распространяются и на арендодателя.

Что касается договоров аренды земельных участков, предоставленных без проведения торгов, то тут закон более лоялен. Изменить вид разрешённого использования в одностороннем порядке не смогут ни арендатор, ни арендодатель. Однако по соглашению сторон это сделать можно — тогда потребуется внести соответствующие изменения в действующий договор аренды.

Члены комиссии НГСД по городскому хозяйству, на которой и был рассмотрен вопрос, согласились с необходимостью внесения изменений в Правила землепользования и застройки, рекомендовав депутатскому корпусу утвердить их на очередной сессии городского Совета.