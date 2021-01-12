Археологи обнаружили поселение, которое может также оказаться древним святилищем

В семидесятые годы в этих местах вёл раскопки известный советский археолог Леонид Хлобыстин. Обнаруженные им находки учёный связал с таинственным народом сихиртя, который, как считают учёные, населял Арктику до прихода самодийских народов, известных сегодня. По словам Лысенко, пока учёные не обладают достаточной информацией, чтобы связать с этим народом, обнаруженный на Енисее памятник.

Археологи обследовали устье реки Енисей и провели небольшие раскопки в месте впадения в него реки Гольчихи на месте поселения или святилища. По предварительным данным, обнаруженный объект датируется VII веком нашей эры. Здесь учёные обнаружили расколотые кости животных, в том числе белого медведя, остатки керамики и следы металлургического производства. Что именно здесь было, учёные пока сказать не могут.