Архитектурное чудо

Напомним, международный конкурс стартовал в июле прошлого года. На участие в нём поступило 27 заявок от 12 индивидуальных претендентов и 15 консорциумов из 13 стран. Оператором конкурса выступила международная урбанистическая лаборатория ЦЕНТР Lab. На этой неделе жюри под председательством главы Норильска Дмитрия Карасева рассмотрело конкурсные предложения трёх финалистов — команд архитекторов, градостроителей, урбанистов из России, Великобритании, Франции и Австрии.

В состав консорциума–победителя вошли «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва, Россия), ООО «АБТБ» (Москва, Россия), SELARL PPX (Париж, Франция), Bartenbach AG (Альдранс, Австрия), НИЦ «Строительство» (Сергиев Посад, Россия), ООО «Ситимейкерс» (Москва, Россия), ИП Леонов А.А. (Дубна, Россия).

Второго места удостоен консорциум под лидерством ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы». В его составе Aukett Swanke (Москва, Россия; Лондон, Великобритания), MAParchitects (Москва, Россия), Полярно–альпийский ботанический сад–институт (Кировск, Россия), Институт мерзлотоведения (Якутск, Россия), Институт физико–технических проблем Севера (Якутск, Россия), Dialectica (Spectrum group) (Москва, Россия).

Третье место занял консорциум под лидерством АО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскграждан-проект», в состав которого вошли АО «Красноярский ПромстройНИИпроект» (Красноярск, Россия), АО «Красводоканалпроект» (Красноярск, Россия), ООО «АДМ» (Красноярск, Россия), Cибирский федеральный университет (Красноярск, Россия).

– Как председатель жюри хочу сказать, что выбор был сложным. Все проекты, представленные на конкурсе, созданы профессионалами своего дела, каждый из них сочетает творческий и практический подход. Хочу поблагодарить участников за колоссальную работу. Каждая концепция содержит очень много полезного для Норильска. Особенно приятно, что в них учтены многие идеи, озвученные на стратегической сессии норильчанами. Отборочные критерии касались различных сфер жизни города: спорт, культурно–массовые, общественно–городские направления, транспортная инфраструктура и так далее. Победители представили не просто концепцию, а целый научный труд по развитию города. Я удовлетворен работой всех консорциумов. Эксперты действительно хорошо потрудились, — отметил, подводя итоги конкурса, Дмитрий Карасев.

– Проектирование города в Арктике — это действительно уникальный опыт. Надо сказать, что техническое задание конкурса было совсем не простым, мы составляли его совместно с администрацией города, «ЦЕНТРом» и «Норникелем» около трёх месяцев. Победитель с заданием справился полностью. Вместе с тем достойны воплощения многие архитектурные и инженерные предложения команд, которые заняли второе и третье места, — поделился директор Агентства развития Норильска Максим Миронов.

– Мне очень радостно, что мы через несколько месяцев активной и плодотворной работы пришли к финалу большого творческого состязания. Над запросами жителей Норильска бились лучшие архитектурные умы, и сегодня мы обладаем колоссальным запасом самых разных идей. Проект реновации города благодаря командным усилиям будет носить беспрецедентный характер, — подчеркнула старший вице–президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Концепция–победитель предполагает комплексную реновацию Норильска, базирующуюся на поэтапном переходе от экономики производства к экономике человеческого капитала. Норильск будущего — это город, привлекательный для жизни, развития и самореализации, который станет ведущей площадкой по отработке и внедрению новых технологий и материалов в Арктике.

Основная идея лидирующей концепции заключается в том, что городская среда Норильска должна быть насыщена современными и качественными сервисами и функциями, сфокусированными вокруг запросов горожан. Среди наиболее ярких предложений консорциума–победителя — возведение на Молодёжном проезде супердома с инновационными инженерными системами и тёплой остеклённой улицей–галереей. В начале улицы Мира, которая станет пешеходной зоной, расположится общественный центр, способный предложить всё, что требуется для досуга и развития норильчан всех возрастов. В Оганере построят филиал норильского супердома, где разместятся ботанический сад и кинотеатр. Также в рамках проекта предполагается создать образовательный кластер на базе Заполярного государственного университета, в который войдут колледж, новая школа, научный центр и современный кампус с конгресс–холлом и спортивным блоком.