Арктическая зона Красноярского края получила новые драйверы развития

На сегодняшний день приоритетной целью является создание на Севере и в Арктике условий, при которых жизнь на этих территориях станет более комфортной. Для этого с конца прошлого года для резидентов арктической зоны Красноярского края были введены налоговые преференции. Кроме того, на краевом уровне были приняты два закона, устанавливающие пониженные ставки по налогам на прибыль и на имущество организаций, работающих на арктических территориях региона. Данная мера поможет инвесторам не только создавать новые промышленные объекты, но и участвовать в развитии территории.

Также сейчас принят пакет из 74 мер поддержки коренных народов Севера, в рамках которого реализуются мероприятия, затрагивающие различные сферы жизни северян. Например, создаются этнодеревни в эвенкийском посёлке Суринда, а также в Волочанке на Таймыре.

С марта этого года к развитию северных территорий начали подходить комплексно. Так, компания «Северная звезда» намерена взяться за развитие самого северного городского поселения — Диксона. На Красноярском экономическом форуме была достигнута договорённость о разработке программы развития Хатанги, которая в 2026 году отметит 400-летний юбилей.