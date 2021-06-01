Арктическая зона Красноярского края получила новые драйверы развития
Арктическая зона Красноярского края получила новые драйверы развития
На заседании коллегии Минвостокразвития России Анатолий Цыкалов, зампред правительства Красноярского края, рассказал, как развивается Арктическая зона региона.
На сегодняшний день приоритетной целью является создание на Севере и в Арктике условий, при которых жизнь на этих территориях станет более комфортной. Для этого с конца прошлого года для резидентов арктической зоны Красноярского края были введены налоговые преференции. Кроме того, на краевом уровне были приняты два закона, устанавливающие пониженные ставки по налогам на прибыль и на имущество организаций, работающих на арктических территориях региона. Данная мера поможет инвесторам не только создавать новые промышленные объекты, но и участвовать в развитии территории.
Также сейчас принят пакет из 74 мер поддержки коренных народов Севера, в рамках которого реализуются мероприятия, затрагивающие различные сферы жизни северян. Например, создаются этнодеревни в эвенкийском посёлке Суринда, а также в Волочанке на Таймыре.
С марта этого года к развитию северных территорий начали подходить комплексно. Так, компания «Северная звезда» намерена взяться за развитие самого северного городского поселения — Диксона. На Красноярском экономическом форуме была достигнута договорённость о разработке программы развития Хатанги, которая в 2026 году отметит 400-летний юбилей.