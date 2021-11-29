«Арктический автобус» готовится к зимним испытаниям

«Формирование комфортной городской среды в высокоширотных городах – важная задача. А удобный, приспособленный к непростым условиям эксплуатации муниципальный транспорт – неотъемлемый элемент такой среды», - считают в Проектном офисе развития Арктики (ПОРА).

Именно на этот запрос, сформировавшийся на Крайнем Севере, должен ответить проект «Арктический автобус», реализуемый на базе Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые производственные технологии и материалы» (УМНОЦ).

Как сообщает пресс-служба Южно-Уральского госуниверситета, участника УМНОЦ, учёные разрабатывают зимнюю программу испытаний экспериментального образца автобуса. Экстремальные погодные условия позволят проверить его узлы и агрегаты на прочность, оценить их работоспособность и надёжность, выявить недостатки.

Также учёные заняты обзором существующих и поиском новых технических решений, которые обеспечат полноценную эксплуатацию автобуса в условиях Крайнего Севера при температуре до -50 градусов. Задача специалистов – подобрать материалы и разработать решения для кабины и ходовой части транспортного средства, а также для жилого модуля, рассчитанного на пребывание 20 человек в течение суток.

Проект «Арктический автобус» получит финансирование по схеме государственно-частного партнёрства. На реализацию инициативы в УМНОЦ планируют привлечь порядка 500 млн рублей, включая средства Министерства науки и высшего образования РФ и промышленного партнёра – автомобильного завода «Урал». Завершить работу планируется в 2023 году, а уже в 2024 году должно начаться серийное производство автобусов на заводе «Урал», отмечают в ПОРА.