Арктический проект «Восток Ойл» стал владельцем лицензии на геологическое изучение Байкаловского участка на Таймыре

Ранее лицензия принадлежала совместному предприятию «Роснефти» и британской BP «Ермак Нефтегаз», которая здесь же располагает ещё одной лицензией на разведку и добычу углеводородов. В 2009 году при испытании скважины № 1 на Байкаловской площади с глубин от 2000 до 2700 метров были получены фонтанирующие притоки газа - более 60 тыс. кубометров в сутки, нефти и конденсата - свыше 25 кубометров в сутки. По предварительным оценкам геологов, минимальные запасы нефти и конденсата на месторождении могли составлять около 55 млн тонн, газа - 99 млрд кубометров.

В «Восток Ойл» входят активы «Роснефти» на севере Красноярского края в виде Западно-Иркинского участка с запасами нефти 0,5 млрд тонн и месторождений Ванкорского кластера. С недавнего времени в «Восток Ойл» вошло Пайяхское месторождение с запасами более одного млрд тонн нефти. Сам «Восток Ойл» активно участвует в аукционах на недра на севере Красноярского края. К настоящему моменту на балансе проекта уже 17 лицензий.

«Роснефть» пообещала уже в 2024 году отгружать с «Восток Ойла» 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути. Ожидается, что «Восток Ойл» в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, во второй - до 100 млн тонн.

В конце 2020 года международный трейдер Trafigura объявила о завершении сделки по приобретению у «Роснефти» 10% ресурсов «Восток Ойла».