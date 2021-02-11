МАУ ИЦ «Норильские новости»

Арктический проект «Восток Ойл» стал владельцем лицензии на геологическое изучение Байкаловского участка на Таймыре

Арктический проект «Восток Ойл» стал владельцем лицензии на геологическое изучение Байкаловского участка на Таймыре

Главная / Новости / Город

Арктический проект «Восток Ойл» стал владельцем лицензии на геологическое изучение Байкаловского участка на Таймыре

Участок находится в 80 км к северу от Дудинки, недалеко от месторождений Ванкорского кластера. Название получил от некогда располагавшегося неподалеку посёлка Байкаловск.

Арктический проект «Восток Ойл» стал владельцем лицензии на геологическое изучение Байкаловского участка на Таймыре

Ранее лицензия принадлежала совместному предприятию «Роснефти» и британской BP «Ермак Нефтегаз», которая здесь же располагает ещё одной лицензией на разведку и добычу углеводородов. В 2009 году при испытании скважины № 1 на Байкаловской площади с глубин от 2000 до 2700 метров были получены фонтанирующие притоки газа - более 60 тыс. кубометров в сутки, нефти и конденсата - свыше 25 кубометров в сутки. По предварительным оценкам геологов, минимальные запасы нефти и конденсата на месторождении могли составлять около 55 млн тонн, газа - 99 млрд кубометров.

В «Восток Ойл» входят активы «Роснефти» на севере Красноярского края в виде Западно-Иркинского участка с запасами нефти 0,5 млрд тонн и месторождений Ванкорского кластера. С недавнего времени в «Восток Ойл» вошло Пайяхское месторождение с запасами более одного млрд тонн нефти. Сам «Восток Ойл» активно участвует в аукционах на недра на севере Красноярского края. К настоящему моменту на балансе проекта уже 17 лицензий.

«Роснефть» пообещала уже в 2024 году отгружать с «Восток Ойла» 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути. Ожидается, что «Восток Ойл» в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, во второй - до 100 млн тонн.

В конце 2020 года международный трейдер Trafigura объявила о завершении сделки по приобретению у «Роснефти» 10% ресурсов «Восток Ойла».

Текст Денис Кожевников
Фото Денис Кожевников
11 февраля в 11:44 620
Восток-ОйлРоснефть
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также