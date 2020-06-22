«Арктика» ближе. На этой неделе начнутся ходовые испытания нового двухосадочного атомохода «Арктика»

Судно способно работать на мелководье устья Енисея и Оби.

К осени или чуть позже предполагается его приёмка в промышленную эксплуатацию. Неопределённость в этом случае обусловлена выходом из строя правого гребного электродвигателя (ГЭД) на швартовых испытаниях в феврале.

Ожидается, что «Арктика» будет принята в эксплуатацию с ограничениями по мощности. Реальную потерю мощности относительно проектной (60 МВт) из-за проблем с ГЭД предстоит выяснить в ходе испытаний, предположительно «Арктика» потеряет 8-12 МВт. По расчётам специалистов Объёдиненной судостроительной корпорации (ОСК), 50 МВт на двух винтах будет достаточно для обеспечения проектной ледопроходимости - ожидается, что в ходе испытаний будут подтверждены все характеристики ледокола.

«Арктика» - четвёртый ледокол, который заложили на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Всего в рамках концепции развития ледокольного флота предполагается строительство пяти серийных ледоколов. Двухосадочная конструкция позволит использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Ледокол будет работать в западном районе Арктики: в Карском, Баренцевом и Печорском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и в районе Обской губы.