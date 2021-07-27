Арктике – новая платформа

Как уточнил премьер-министр России Михаил Мишустин, арктическая платформа «Северный полюс» - это совершенно новый подход к проведению долговременных научных исследований на Северном полюсе. Дело в том, что большинство полярных станций располагаются на льдах, а, как известно, за последние годы толщина льда существенно уменьшилась, что не позволяет работать в полную силу, проводя длительные исследования. Новая платформа может передвигаться как по воде, так и по льду. Ещё один плюс – на ней смогут работать гораздо больше специалистов, чем на традиционных дрейфующих станциях.

Строительство «Северного полюса» под контроль возьмёт Росгидромет. В планах уже в следующем году начать заводские ходовые испытания.