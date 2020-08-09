Арктику раздадут бесплатно?

По образу и подобию

С территориальными различиями в программе нас знакомит РИА «Новости». Согласно приведённой на портале статистике, в арктической зоне России проживают 2,5 миллиона человек, причем 90 процентов — в крупных городах. Границы многих городов сужаются вследствие оттока населения, причём базовая инфраструктура сохраняется. Это хорошая возможность для развития индивидуального жилищного строительства вокруг них, подчеркнули в пресс–службе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Для россиян будут доступны только участки на сухопутной территории Арктики: в Мурманской области, Ненецком автономном округе и Ямало–Ненецком автономном округе, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, республиках Коми и Карелия.

Чтобы не создавать новый закон, было решено внести поправки в Федеральный закон № 119 (о «дальневосточном гектаре»). Но у Дальнего Востока и Арктики есть существенные отличия. Например, арктическим регионам предлагается установить границы выделения участков таким образом, что разрешённые территории могут захватывать и черту города. На Дальнем Востоке же власти создают «буферные зоны», где участки брать нельзя. А вообще власти каждого субъекта, по согласованию с Общественным советом арктической зоны, будут решать, какие земли можно предоставить желающим.

Дальневосточный размах

Судя по информации, представленной на портале, эта программа пользуется популярностью у россиян. Так, по состоянию на август 2019 года в ней приняли участие более 77,5 тысячи человек. Общая площадь предоставленной земли превысила на тот момент 50 тысяч гектаров, что сопоставимо с 70 тысячами футбольных полей, а также площадью некоторых государств, например, Андорры или трёх Лихтенштейнов. Наибольший спрос — на землю в Приморье.

Чтобы получить гектар земли на Дальнем Востоке, для начала нужно зайти на сайт НаДальнийВосток.рф, где собрана вся полезная информация по данной теме, на этом же сайте можно подать заявку на предоставление участка. Для граждан, решивших принять участие в программе, предусмотрены различные меры государственной поддержки. Прежде всего, это предоставление кредитов на льготных условиях и налоговые льготы. Кстати, на сегодняшний день принято решение открыть для получателей «Дальневосточного гектара» уникальную ипотечную программу по беспрецедентно низкой ставке в 2%. Для подачи заявления на предоставление участка необходимо иметь подтвержденную учётную запись на Госуслугах (gosuslugi.ru). После этого становится доступен выбор земельных участков на сайте НаДальнийВосток.РФ. Есть подробные инструкции в текстовом формате и видеоматериалах.

Для тех, кто хочет использовать земельный участок для предпринимательства, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке разработало раздел с типовыми бизнес–планами, а также популяризует проекты, реализованные на «дальневосточных гектарах».

Pro и Contra

Издание Газета.ру. приводит мнения экспертов относительно реализации этой программы на арктических территориях.

Решение правительства выдавать бесплатно земельные участки в Арктике связано прежде всего с непрекращающимся ещё с советских времён оттоком населения из региона. Люди там нужны, поскольку правительство задумало реализацию масштабных программ по освоению огромных природных ресурсов Арктики, отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

13 июля президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о создании в Арктике особого режима. В частности, для бизнеса предоставляются налоговые льготы, в ряде арктических регионов устанавливается режим свободной таможенной зоны. «Будет ли спрос даже на бесплатные земельные участки, непонятно. С одной стороны, эти территории интересны, например, с точки зрения перспектив рекреационного туризма. Как, например, в Исландии, сходной с российской Арктикой по климатическим условиям», — рассуждает Суверов.

Основная причина невостребованности «гектара» — в ограниченности или полном отсутствии инфраструктуры в непосредственной близости от полученных участков. По мнению эксперта, бесплатные земельные участки будут востребованы в основном теми, кто готов улучшить свои жилищные условия. Да и то, если у них получится решить проблему подвода коммуникаций. При помощи «бесплатного гектара» власти, возможно, смогут немного снизить отток трудовых ресурсов с российских окраин. Но выполнить стратегическую цель — привлечение населения «с большой земли» и эффективное развитие экономики — вряд ли получится, солидарны эксперты.

«Настоящая проблема — отсутствие работы (особенно в перспективе). Это делает бессмысленными любые попытки оживить такие депрессивные регионы, тем более арктические. Арктика и парадигма коммерческой эффективности несовместимы», — говорит ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Андрей Столяров. Не все так плохо, возражает Суверов. Климатические аномалии, похоже, становятся реальностью, скоро и в Арктике зацветут сады, и народ туда потянется добровольно. Запасной вариант — выделять бесплатные делянки не только на суше, но и прямо на льду Ледовитого океана, чтобы россияне могли промышлять рыбной ловлей.

Свой взгляд

— В нашем случае это скорее не улучшение жилищных условий, а экстремальное хобби, сопряжённое с вечным противостоянием суровому климату. Вот только нужен ли для этого обычному норильчанину целый гектар? Надежда Петрова,

корреспондент «Заполярной Правды»

Многие норильчане, мечтая о заслуженном отдыхе на пенсии, представляют себе частный дом на материке. Чтобы рядом была речушка или озерцо, где можно порыбачить и искупаться внукам. А на приусадебном участке росли бы яблони да груши, сливы с вишнями — в зависимости от климата, клубничка и кусты малины–смородины–крыжовника. И грядочки с овощами да зеленью — домашние закрутки всегда идут на ура. Есть в нашем крае и такие энтузиасты, которые, не дожидаясь пенсии, превращают фантазии в реальность прямо здесь, за полярным кругом.

У нас много туристов, рыбаков и охотников со своими балками, где они хранят снаряжение. У некоторых даже собственные избушки в тундре имеются. Хватает у нас и дачников. Мы с мужем года четыре назад сами ездили смотреть выставленный на продажу дом, вполне добротный, в два этажа, с гаражом, уличным туалетом и даже теплицей. Все эти постройки, как правило, возводят из «подручного материала»: в ход идут контейнеры, списанные железнодорожные вагоны и даже шпалы... В общем, было бы желание, и на Крайнем Севере можно собирать нехитрый урожай и держать неприхотливую скотину (помните коней и уток на Вальке?). В нашем случае это скорее не улучшение жилищных условий, а экстремальное хобби, сопряжённое с вечным противостоянием суровому климату. Вот только нужен ли для этого обычному норильчанину целый гектар?

Скорее, такие территории нужно осваивать под бизнес для извлечения прибыли. В Карелии, например, уже рассуждают, как заработать на дикоросах: грибах, ягодах, лекарственных травах. А почему нет? На Таймыре хватает своих витаминных полезностей, которые при достаточных инвестициях могут разлетаться по стране. Не в промышленных масштабах, конечно, а скорее в формате крафтового эксклюзива.

Не будем забывать, какую популярность приобретает тема арктического туризма. Кто знает, может, благодаря господдержке и льготному кредитованию у нас станет стремительно расти количество гостевых домиков и комфортабельных турбаз с обширным перечнем развлечений. Край ведь действительно привлекательный, до конца неизведанный. Помню, как к моей приятельнице приехала знакомая из Москвы, которая мечтала увидеть норильский «дубак», когда наш город из–за густого морозного тумана превращается в декорацию к фильму «Silent Hill». Даже денег на дорогу не пожалела. Увидела, обморозила кончик носа и уехала счастливой. Всего–то человеку нужно было...

А может, действительно, застолбить себе гектар? Бесплатно же. Поставить незамысловатую хижинку, доказав таким образом, что ты землю «освоил», и пусть себе стоит до лучших времен. Мало ли, может, действительно на Севере сады зацветут.