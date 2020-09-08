АРН и СФУ совместно займутся внешним видом города

Но наряду с началом строительства необходимо продумать и внешнее обновление жилого фонда города. Проект по обновлению фасадов реализуется в партнерстве с Институтом Севера и Арктики и Инженерно-строительным институтом СФУ. Уже до 15 ноября его специалисты представят результаты собственных исследований о том, какие фасадные решения могут и должны быть применены в северном городе.

- Этот проект очень важен для Норильска, города, где по оценке администрации, 260 хрущевок в течение десяти лет могут прийти в негодность, если не принять оперативных мер, - отметил после подписания договора Юрий Захаринский, руководитель проекта, глава Департамента комплексного изучения Арктики СФУ, кандидат экономических наук и руководитель проектного направления Института Севера и Арктики. - Задачи специалистов СФУ - выполнить научно-исследовательские работы в рамках проекта: обследовать нынешнее состояние фасадов домов, дать их оценку и на основе проведенного анализа предложить свои рекомендации по оптимальным фасадным решениям. Этот проект выполнит, как минимум, три задачи: сохранение зданий, сбережение ими тепла и улучшит эстетику внешнего вида городских строений. Мы благодарны АРН за привлечение СФУ к проекту, который будет полезен для Норильска и горожан.

Команда специалистов университета уже прибыла в город и приступила к полевым исследованиям.

- Результаты, которые они представят, - пояснил в свою очередь Константин Горбунов, и.о. директора АРН, - будут включать технико-экономические обоснования вариантов устройства фасадных систем для основных типов зданий Норильска, технологии подготовки и окраски домов, расчет стоимости и сроков эксплуатации предлагаемых вариантов, оценку влияния нашего климата.

Предлагаемые для использования материалы должны отвечать санитарным требованиям и применяться в расчете на долгосрочное использование. Ожидается, что в дальнейшем ремонты городских фасадов будут проводиться с учетом вариантов, разработанных Сибирским федеральным университетом.

- По итогам данной работы предложенные варианты фасадных систем будут представлены на рассмотрение всем заинтересованным специалистам и жителям нашего города. Напомню, что эта работа ведется в рамках мастер-плана города Норильска, и разработанные СФУ предложения будут учтены в программе реновации жилья, - рассказал специалист.