Норильские депутаты единогласно избрали исполняющего обязанности главы города. Им стал Николай Тимофеев

Согласно Уставу Норильска, полномочия градоначальника возлагаются на одного из его заместителей. Парламентарии на внеочередной сессии, которая была проведена в связи с досрочной отставкой Рината Ахметчина, решили, что обязанности мэра будет исполнять Николай Тимофеев, замглавы по общим вопросам. Напомним, что, будучи заместителем, он организовывал взаимодействие муниципалитета с региональной и федеральной властями.

Николай Тимофеев поблагодарил депутатов за оказанное доверие и пообещал, что будет выполнять возложенные на него обязанности эффективно и максимально ответственно.

- Понимая, какая мне оказана честь, я буду делать всё возможное, чтобы качественно выполнять свои задачи. Первостепенный вопрос, стоящий перед нами – стабилизация ситуации с коронавирусом. Уверен, норильское здравоохранение с этим вызовом справится. Хочу подчеркнуть, что администрация должна отрабатывать максимально эффективно все обращения горожан. Если у норильчан есть нерешённые вопросы, требующие вмешательства городских властей, или конструктивные предложения по развитию Норильска, готов к конструктивному диалогу, - сказал Николай Тимофеев.

Собравшиеся поблагодарили экс-главу, поддержав его в сложившейся ситуации. Так Дмитрий Дубров отметил, что в душе он не принимает его отставку, но идёт на это, понимая правильность такого решения: «Мы единогласно принимали главой Рината Вячеславовича и он работал во благо города». Также Дубров обратился к депутатам с просьбой ходатайствовать о награждении Рината Ахметчина медалью «За заслуги перед городом».

Кроме того, депутаты обсудили сложную эпидобстановку в Норильске, отметив, как важно представителям города войти в региональный штаб по коронавирусу, а также как можно скорее оснастить инфекционную больницу компьютерным томографом.