Норильские депутаты единогласно избрали исполняющего обязанности главы города. Им стал Николай Тимофеев
Норильские депутаты единогласно избрали исполняющего обязанности главы города. Им стал Николай Тимофеев
Согласно Уставу Норильска, полномочия градоначальника возлагаются на одного из его заместителей. Парламентарии на внеочередной сессии, которая была проведена в связи с досрочной отставкой Рината Ахметчина, решили, что обязанности мэра будет исполнять Николай Тимофеев, замглавы по общим вопросам. Напомним, что, будучи заместителем, он организовывал взаимодействие муниципалитета с региональной и федеральной властями.
Николай Тимофеев поблагодарил депутатов за оказанное доверие и пообещал, что будет выполнять возложенные на него обязанности эффективно и максимально ответственно.
- Понимая, какая мне оказана честь, я буду делать всё возможное, чтобы качественно выполнять свои задачи. Первостепенный вопрос, стоящий перед нами – стабилизация ситуации с коронавирусом. Уверен, норильское здравоохранение с этим вызовом справится. Хочу подчеркнуть, что администрация должна отрабатывать максимально эффективно все обращения горожан. Если у норильчан есть нерешённые вопросы, требующие вмешательства городских властей, или конструктивные предложения по развитию Норильска, готов к конструктивному диалогу, - сказал Николай Тимофеев.
Собравшиеся поблагодарили экс-главу, поддержав его в сложившейся ситуации. Так Дмитрий Дубров отметил, что в душе он не принимает его отставку, но идёт на это, понимая правильность такого решения: «Мы единогласно принимали главой Рината Вячеславовича и он работал во благо города». Также Дубров обратился к депутатам с просьбой ходатайствовать о награждении Рината Ахметчина медалью «За заслуги перед городом».
Кроме того, депутаты обсудили сложную эпидобстановку в Норильске, отметив, как важно представителям города войти в региональный штаб по коронавирусу, а также как можно скорее оснастить инфекционную больницу компьютерным томографом.