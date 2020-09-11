Атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» готовится к сдаче в эксплуатацию

В течение нескольких недель была проверена работа механизмов и оборудования ледокола, протестированы манёвренные характеристики судна, спасательные средства и системы, навигационное оборудование. Проведена оценка взаимодействия гребной электрической установки с ядерной и главными турбогенераторами. Мощность ледокола составит 50 МВт (вместо 60 МВт), потеря ледопроходимости — до 20 см (от 2,9 м), скорость — 0,6 узла (от 22 узлов по чистой воде).

В следующем году планируется закладка ледокола «Чукотка», сдача которого запланирована на 2026 год.

В июле на судостроительном комплексе «Звезда» в Приморье состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола проекта 10510 «Лидер». По словам генерального директора ФГУП «Атомфлот» Мустафы Кашки, он обладает «исключительными характеристиками, которые позволят ему гарантированно обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики. Госкорпорацией «Росатом» поддержана инициатива Росатомфлота о присвоении ледоколу проекта 10510 названия «Россия».