Атомный ледокол «Сибирь» выполнил первый рейс по контракту с «Норникелем»

28 января в Баренцевом море атомный ледокол взял под проводку два судна — «Турухан», транспортирующий груз, предназначенный для реализации инвестиционных проектов компании, и «Терский берег», который перевозит груз Черногорской горнорудной компании и «Восток Ойл».

1 февраля ледокол завершил проводку теплохода «Терский берег». В ближайшее время он вернётся за судном «Туруханск» для его дальнейшей проводки в порт Дудинки. После этого атомоход продолжит работу в Обь-Енисейском районе Карского моря.

«Нам приятно видеть, что ранее достигнутые договорённости с «Росатомом» по привлечению «Сибири» реализуются на практике. В прошлом году мы заключили соглашение о намерениях, а уже сегодня новый ледокол помогает «Норникелю» расширить транспортный коридор на Таймыр. Это позволит нам обеспечить выполнение амбициозной инвестиционной программы в Норильском промышленном районе», — отметил Сергей Дубовицкий, старший вице-президент — руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля».

«Впервые атомный ледокол проекта 22220 зашёл в Енисейский залив и отработал на малых глубинах, — сказал первый заместитель генерального директора — директор по судоходству «Атомфлота» Леонид Ирлица. — Судно подтвердило способность одинаково эффективно действовать на открытых морских участках и на мелководье. В Енисейском заливе толщина льда доходила до 1,5 м, что не помешало судну обеспечить коммерческую скорость проводки».