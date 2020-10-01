МАУ ИЦ «Норильские новости»

Авария на 12-м километре автодороги Норильск — Кайеркан

Авария на 12-м километре автодороги Норильск — Кайеркан

Главная / Новости / Город

Авария на 12-м километре автодороги Норильск — Кайеркан

В ДТП с погрузчиком пострадал человек.

Авария на 12-м километре автодороги Норильск — Кайеркан

Авария произошла 30 сентября на 12-м километре автодороги Норильск — Кайеркан. По предварительной версии, водитель автомобиля «Ниссан», двигаясь со стороны Кайеркана, неверно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с автопогрузчиком К-702, который ехал в попутном направлении.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получил водитель легковушки. Прибывшие на место ДТП инспекторы установили, что водитель «Ниссана» не был пристёгнут ремнями безопасности. Водитель погрузчика не пострадал.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД в очередной раз обращаются к участникам дорожного движения с просьбой соблюдать правила и скоростной режим, учитывать погодные условия, использовать ремни безопасности.

Текст Наталья Черкашина
Фото из открытых источников
1 октября в 14:03 600
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также