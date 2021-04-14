Аварийный дом по улице Московской, 14, расселят в ускоренном порядке

Напомним, что в 2017 году специализированная мерзлотная компания «Фундамент» по обращению управляющей компании «ЖилКомСервис» обследовала состояние несущих и ограждающих конструкций дома и представила отчёт по геотехническому мониторингу. Тогда мерзлотники отнесли состояние дома к категории «ограниченно работоспособный»: его эксплуатация была возможна при постоянном контроле и проведении работ по восстановлению и усилению конструкций и грунтов основания.

В 2018 году был проведён ремонт конструкции нулевого цикла, но работы не дали должного эффекта. Дом поставили на особый контроль, спецслужба ежеквартально проводила обследование здания. Летом прошлого года в качестве временной меры в подполье установили шпальные клети, которые взяли нагрузку на себя.

В сентябре 2020-го после осмотра трещин и поэтажного обхода было решено собрать межведомственную комиссию: на основании новых данных мерзлотного контроля и результатов замеров в температурных скважинах здание признали аварийным.

Сегодня дом находится под постоянным надзором соответствующих служб. На прошлой неделе глава Норильска Дмитрий Карасев получил от них заключение, в котором сказано, что к лету, когда начнётся потепление, может начаться обрушение дома.

На комиссии по ЧС было принято следующее решение: в отношении многоквартирного дома на улице Московской, 14, введён режим «чрезвычайная ситуация». Переселение жильцов должно быть организовано до 25 апреля.

«Вопрос стоит остро. Рабочая группа, в которую вошли сотрудники администрации города и силовых ведомств, провели с жильцами разъяснительную работу по вопросам порядка компенсации. Уже сейчас денежные средства перечисляются на их расчётные счета. Со стороны администрации я дал поручение, чтобы для всех собственников были зарезервированы жилые помещения манёвренного фонда. При необходимости им будет оказано содействие в переезде. Просадка грунта продолжается, и рисковать жизнями людей мы не можем», - отметил глава города.

По возникающим вопросам можно обращаться в управление жилищного фонда администрации Норильска по адресу: ул. Талнахская, 40, каб. 401, 403, понедельник и четверг с 14.00 до 17.00, тел. 43-70-30 (*3155, *3152, *3153, *3150).