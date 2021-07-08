Аварийный дом в Кайеркане решено оперативно расселить

В конце июня по решению администрации города дом 1 по улице Надеждинской был признан аварийным. Напомним, что ещё в 2013 году организация по

мерзлотно-техническому надзору зафиксировала локальный надмерзлотный талик под домом. В 2017 году из-за отепления грунта началась деформация конструкции здания, после чего дом взяли под особый контроль.

Принято решение расселить жильцов в оперативном порядке - до 30 июля. Дом подлежит сносу.

Жильцам необходимо обратиться в управление жилищного фонда администрации города по адресу: ул. Талнахская, 40, каб. 406, для оформления другого жилого помещения маневренного фонда или коммерческого использования.

Часы приёма: понедельник - пятница с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Телефон 43-70-30 (добавочные номера специалистов: 1825; 3155; 3153; 3150).

Администрация города окажет содействие в

погрузо-разгрузочных работах и перевозке личных вещей, бытовой техники и предметов мебели.