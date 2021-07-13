Авиакомпания «КрасАвиа» расширит вертолётный парк
Авиакомпания «КрасАвиа» расширит вертолётный парк
В рамках программы реновации воздушной техники на 2021–2027 годы, которую одобрил губернатор края, воздушный флот регионального авиаперевозчика предполагается пополнить десятью новыми современными вертолётами Ми-8 АМТ/МТВ-1.
«КрасАвиа» — одна из крупнейших региональных авиакомпаний, осуществляющих авиаперевозки во многие регионы России, но основной её миссией являются социально значимые перевозки на самолётах и вертолётах в районах Крайнего Севера Красноярского края.
Ввиду активного развития Арктики появилась необходимость в круглогодичном бесперебойном авиасообщении. Благодаря реализации программы в регионе продолжится создание внутри- и межрегиональной транспортной сети.
«Для бездорожных северных территорий Красноярского края вертолёт — это безальтернативное средство передвижения людей и перемещения грузов. Вертолётный транспорт будет востребован как минимум в 30-летней перспективе», — отметил Андрей Егоров, генеральный директор АО «КрасАвиа».
Пополнение вертолётного парка — это второй этап масштабной программы по обновлению авиатехники краевого авиаперевозчика. В прошлом году в собственность авиакомпании уже было приобретено три самолёта Л-410 УВП и два — ATR-72, в текущем году — пять авиалайнеров ATR-42.