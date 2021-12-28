Авиакомпания NordStar открыла продажу субсидированных билетов на рейсы из Норильска

Субсидированные тарифы будут доступны на рейсах, выполняемых авиакомпанией из Норильска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Уфу. Воспользоваться ими при покупке билетов на данных направлениях могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 55 лет (для женщин) или старше 60 лет (для мужчин), инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, и инвалиды с детства II или III групп. Также приобрести субсидированные авиабилеты смогут лица, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

В компании напомнили, что авиабилеты по субсидированным тарифам можно приобрести через контактный центр авиакомпании NordStar по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 для бесплатных звонков по РФ с мобильного телефона, а также в аккредитованных билетных агентствах города Норильска при предъявлении документа, подтверждающего право на субсидию.

Уже в январе 2022 года авиакомпания NordStar откроет продажу на рейсы весенне-летнего расписания полетов на 2022 год.

Также авиакомпания NordStar расширила программу полетов из Норильска по трем направлениям – в Красноярск, Москву и Санкт-Петербург. Новые рейсы запланированы с 14 января по 26 марта 2022 года.

Дополнительную вечернюю частоту из Норильска в столицу России авиакомпания NordStar добавит с 14 января, вылет еженедельно по пятницам в 17.45 по местному времени, прибытие в Москву – в 18.25 по московскому времени. Обратные рейсы из Москвы в Норильск по пятницам в 08.05 по столичному времени, прибытие в Норильск в 16.30 по норильскому. Время в пути 4 часа 25 минут.

Новые вечерние рейсы из Норильска в Красноярск также будут выполняться еженедельно по пятницам, вылет в 17.55 по местному времени, прибытие в Красноярск – в 20.35. Обратные рейсы из Красноярска в Норильск по пятницам в 14.05 по местному времени, прибытие в северный город в 16.40 по местному времени. Время в пути составит 2 часа 35 минут.

Дополнительные рейсы из Норильска в Санкт-Петербург будут отправляться еженедельно по субботам, вылет из Норильска в 09.30 по местному времени, прибытие в северную столицу в 10.00 по местному времени. Обратные рейсы из Санкт-Петербурга в 22.00 по местному времени, прибытие в Норильск в 06.10 воскресенья. Продолжительность полета составит 4 часа 10 минут.

- Новые рейсы в Красноярск, Москву и Санкт-Петербург предоставят жителям северного города дополнительный выбор времени вылета, теперь при планировании своих деловых и туристических поездок пассажиры смогут выбирать максимально удобное время. Кроме того, дневным и вечерним рейсам чаще всего отдают предпочтение семьи с детьми, так как для них время вылета является особенно важным критерием при планировании путешествия. Все рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing 737-800 с экономическим и бизнес-классом обслуживания, - отметили в авиакомпании.

Напомним, кроме новых рейсов, NordStar на круглогодичной основе выполняет полеты из Норильска в Красноярск, Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Абакан, Екатеринбург, Уфу, Баку и Ростов-на-Дону.

Авиабилеты на эти и другие рейсы авиакомпании NordStar можно оформить на официальном сайте авиакомпании www.nordstar.ru, в мобильном приложении авиакомпании, в билетных агентствах города, а также через контактный центр авиакомпании NordStar по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 для бесплатных звонков по РФ с мобильного телефона.