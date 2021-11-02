Авиакомпания NordStar перешла на осенне-зимнее расписание полётов

Во время осенне-зимней навигации в маршрутной сети сохранятся наиболее востребованные и значимые маршруты, а также добавятся новые направления, отметили в авиакомпании.

В частности в течение указанного периода из аэропорта Красноярск будут выполняться регулярные рейсы в Москву и Норильск. Авиакомпания традиционно открыла продажи на популярные прямые рейсы из Красноярска в Сочи и Санкт-Петербург в период с 25 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.

Из Норильска можно будет улететь в Красноярск, Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Абакан, Екатеринбург, Уфу, Баку и Ростов-на-Дону.

- Из международного аэропорта Домодедово NordStar продолжит выполнять регулярные рейсы в Красноярск, Норильск, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Махачкалу. Для пассажиров, путешествующих рейсами авиакомпании из Красноярска и Норильска, предусмотрены удобные стыковки в Домодедово, которыми можно воспользоваться при полётах в Минеральные Воды, Махачкалу, Санкт-Петербург и Сочи, — говорится в сообщении авиакомпании.

Авиабилеты на рейсы осенне-зимнего расписания можно приобрести на официальном сайте авиакомпании www.nordstar.ru, в мобильном приложении NordStar, а также через контактный центр по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный), короткий номер *0887 (для бесплатных звонков по России с мобильного телефона).