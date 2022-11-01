Авиакомпания NordStar перешла на осенне-зимнее расписание полётов

Из Норильска в период зимней навигации самолёты будут летать в Красноярск, Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи, Абакан, Екатеринбург, Уфу, Минеральные Воды. Также в осенне-зимнем расписании полетов авиакомпания NordStar продолжит выполнять открытые в весенне-летний период рейсы в Волгоград и Иркутск.

Напомним, авиабилеты на рейсы авиакомпании NordStar можно приобрести на официальном сайте www.nordstar.ru, мобильном приложении авиакомпании, а также через контактный центр авиакомпании NordStar по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 для бесплатных звонков по РФ с мобильного телефона.