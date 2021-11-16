Авиакомпания NordStar получила высшую награду национальной премии «Транспортная безопасность-2021»
Авиакомпания NordStar получила высшую награду национальной премии «Транспортная безопасность-2021»
Она отмечена в номинации «Лучший перевозчик воздушного транспорта, реализовавший требования в области обеспечения транспортной безопасности».
Торжественная церемония награждения победителей Национальной премии прошла в рамках научно-практической конференции «Формула транспортной безопасности. Закон. Знание. Практика». В этом году в конкурсе приняли участие более 100 организаций, победителями в номинациях стали 10 из них. Оценка начиналась с аттестации персонала, занимающегося обеспечением транспортной безопасности, и заканчивалась проверкой оснащения парка воздушных судов современными бортовыми инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности.
«Последние несколько лет для авиакомпании NordStar, как и для всей авиации в целом, не были лёгким периодом, но мы, помимо операционной и коммерческой деятельности сосредоточили все возможные усилия для обеспечения безопасности и очень рады, что эксперты премии в который раз настолько высоко оценивают нашу деятельность и присуждают звание лучшего перевозчика в области обеспечения транспортной безопасности», - отметил генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов.
Добавим, что NordStar получает высшую награду премии на протяжении трёх лет.