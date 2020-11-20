МАУ ИЦ «Норильские новости»

Авиакомпания NordStar закрепила прошлогодний успех

Авиакомпания NordStar закрепила прошлогодний успех

Главная / Новости / Город

Авиакомпания NordStar закрепила прошлогодний успех

Второй год подряд NordStar получает высшую награду национальной премии «Транспортная безопасность России».

Авиакомпания NordStar закрепила прошлогодний успех

Авиакомпания признана лучшим перевозчиком в области обеспечения транспортной безопасности по итогам проведения национальной премии «Транспортная безопасность России — 2020». Традиционно премия проводится ежегодно при поддержке Министерства транспорта России и Государственной Думы ФС РФ. В этом году организаторами стали Ассоциация «Транспортная безопасность» и АНО «Агентство по развитию транспорта и безопасности».

Данная награда подтверждает высокие стандарты авиакомпании, которые сотрудники соблюдают во всех аспектах работы. Авиакомпания NordStar благодарит авторитетное жюри за достойную оценку своей деятельности и почётное звание, которое с гордостью будет носить и подтверждать.

Фото из открытых источников
20 ноября в 10:00 410
АвиакомпанияNordStar
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также