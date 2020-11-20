Авиакомпания NordStar закрепила прошлогодний успех

Авиакомпания признана лучшим перевозчиком в области обеспечения транспортной безопасности по итогам проведения национальной премии «Транспортная безопасность России — 2020». Традиционно премия проводится ежегодно при поддержке Министерства транспорта России и Государственной Думы ФС РФ. В этом году организаторами стали Ассоциация «Транспортная безопасность» и АНО «Агентство по развитию транспорта и безопасности».

Данная награда подтверждает высокие стандарты авиакомпании, которые сотрудники соблюдают во всех аспектах работы. Авиакомпания NordStar благодарит авторитетное жюри за достойную оценку своей деятельности и почётное звание, которое с гордостью будет носить и подтверждать.