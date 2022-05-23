Авиакомпания NordStar запускает новый рейс

Вылет из Норильска - в 12.00 по местному времени, прибытие в аэропорт Екатеринбурга - в 13.05 по местному времени. Вылет из Екатеринбурга - в 16.00, прилет в Волгоград - в 16.30.

Обратно из Волгограда в Екатеринбург вылет - в 18.00 по местному времени, прилёт - в 22.20, вылет из Екатеринбурга в Норильск в субботу - в 01.40 по местному времени, прилёт - в 06.45 местного времени.

Время в полёте из Норильска в Екатеринбург составит 3 часа 5 минут, из Екатеринбурга в Волгоград 2 часа 30 минут. Полёты будут выполняются на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-800.

«В связи с продлением ограничений работы аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа и Белгорода, в которые мы выполняли полёты по весенне-летнему расписанию, авиакомпания NordStar предлагает альтернативные маршруты для путешествий в южную часть страны. Например, 17 мая 2022 года был выполнен первый рейс в Ставрополь. А с 3 июня в географии полётов появится Волгоград. Выбор новых маршрутов производился с учётом удобной транспортной логистики до близлежащих регионов и городов, а также с учётом спроса среди жителей Норильска. Анализ трансферного пассажиропотока на рейсах NordStar через аэропорт Домодедово показывает стабильный уровень востребованности данных направлений в летний период отпусков», - сообщил генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов.

Напомним, билеты на рейсы авиакомпании NordStar можно оформить на её официальном сайте, в мобильном приложении, в билетных агентствах Норильска, а также через контактный центр авиакомпании NordStar по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 — для бесплатных звонков по РФ с мобильного телефона.

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